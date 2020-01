Santa Tecla todavía no recibe dinero por Roberto Domínguez

Acordaron un pago de 30 mil dólares, pero no se han hecho efectivos.

Roberto Domínguez aún no firma contrato con el Bolívar, de la Primera División de , ya que Santa Tecla aún no manda la transferencia, debido a que Celbin Díaz, representante del zaguero, aún no deposita el dinero por el préstamo que hará el equipo salvadoreño al de Sudamérica.

Este impase lo dio a conocer Boris Romero, dirigente del Santa Tecla, quien comentó que fueron al banco para ver si se había hecho el depósito y aún no refleja la cantidad de los 30 mil dólares que cuesta el préstamo de Domínguez para que pueda jugar en Bolivia.

Según Celbin Díaz, el dinero aún no se ha depositado debido a que la transferencia fue enviada erróneamente: “Hubo un error en una letra en la transferencia, pero luego se hizo la corrección, el martes. La dirigencia de Santa Tecla quedó en llamarme, pero no lo hicieron. Yo los estuve llamando, pero no me han contestado y eso ya me preocupa”.