Santa Tecla podría contratar otro técnico, en caso no regrese Osvaldo Escudero

Esto lo afirmó el propio técnico argentino.

Osvaldo Escudero viajó a en un vuelo humanitario, tras el cierre del aeropuerto nacional, debido a la pandemia del coronavirus. A la distancia, el técnico sigue trabajando para los tecleños vía Zoom, ahí dicta sus charlas técnicas y supervisa el trabajo de sus dirigidos.



“Mirá, yo tengo ahora un contrato con Santa Tecla, pero he firmado ahora un acuerdo por si se da el tema de que no pudiera volver para el Apertura, por el tema de que no hay vuelos y demás, Santa Tecla podría inscribir a un técnico alterno, sino puedo volver para esa fecha de inicio y pueda dirigir mientras yo no esté”, dijo Escudero al Grupo Dutriz.



“Mi función con el club sigue de la misma manera. Lo que si hay que esperar es que se estabilice el tema de los vuelos para volver a El Salvador, mi vuelta solo depende de eso. No se sabe cuándo va a haber vuelos internacionales, yo dependo de los vuelos, como te dije”, agregó en el entrenador argentino.