Santa Tecla pide diez mil dólares por Juan Barahona

Esto fue expresado por el presidente del equipo tecleño Guillermo Figueroa.

A Juan Barahona, defensor izquierdo del Santa Tecla, tiene un precontrato firmado con el Sacramento Republic, equipo que espera estar como franquicia en la muy pronto.

En conversación con El Diario de Hoy, explicó: “Tengo pensado irme el 1 o 2 de mayo, después de la final de Copa El Salvador, como acordé con el profesor Díaz. Quiero llegar a un acuerdo con el ingeniero Figueroa, pero se están tardando más. No sé por qué me están poniendo trabas para irme, cuando yo le he dado tanto a este club”.

Mientras la dirigencia Tecleña lo tiene claro, la única opción que Barahona se vaya antes es pagar el dinero o el jugador se tendrá que ir hasta que termine su participación con el campeón nacional.