Sanciones severas... El Al Wasl, en una situación delicada antes de enfrentarse al Al Nasr

El club emiratí Al Wasl se encuentra en una situación delicada a pocos días de enfrentarse al Al Nassr saudí en la Liga de Campeones de Asia 2.

Al Wasl se enfrentará al Al-Nassr el 19 de abril en el estadio Zabeel, en los cuartos de final de la Liga de Campeones de Asia 2.

A unos 12 días del partido, el Al Wasl publicó, a través de su cuenta oficial en la red social «X», un comunicado en el que anunciaba la suspensión de su portero Khalid Al-Sannani y de su defensa marroquí Sufyan Bouftini hasta que concluyan los procedimientos disciplinarios.

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El club emiratí declaró en su comunicado: «La sociedad Al Wasl Football anuncia la suspensión de los jugadores Khalid Al-Sannani y Sofiane Bouftini de participar con el primer equipo hasta nuevo aviso, hasta que se completen los procedimientos internos de acuerdo con los reglamentos vigentes».

Según informaciones periodísticas recogidas por el diario saudí «Al-Riyadiah», Al-Sanani y Bouftini se enzarzaron en altercados con la afición tras la derrota por 1-2 ante el Sharjah, el pasado domingo, en la Liga Profesional de los Emiratos Árabes Unidos (ADNOC).

Al Wasl ocupa el quinto puesto en la clasificación de la liga emiratí con 39 puntos, a 20 puntos del líder, Al Ain, a falta de cinco jornadas para el final de la competición.