San Martín de San Juan - Boca, por la Superliga: formaciones, día, horario y cómo verlo por TV en vivo

Tras el empate frente a Newell's en el debut oficial de Alfaro, el Xeneize viaja a Cuyo para recuperar el partido pendiente de la fecha 12 del torneo.

El debut oficial de Gustavo Alfaro como entrenador de Boca, con un opaco empate 1-1 frente a Newell's en Rosario, dejó en claro que al equipo todavía le falta rodaje para llegar a ser lo que pretende el entrenador. Y en esa búsqueda, el Xeneize debe viajar a San Juan para recuperar el primero de los dos partidos que le quedaron pendientes en 2018 por la disputa de la final de la Copa Libertadores: por la fecha 12 de la Superliga, el conjunto de la Ribera visita a San Martín en busca de tres puntos que le permitan recortar distancia con Racing y mantenerse a la expectativa en el torneo.

EL PROBABLE XI DE BOCA

Luego de la igualdad en Rosario, Alfaro ya empezó a pensar en el encuentro en Cuyo. Si bien todavía no hay indicios sobre los once, es un hecho que Nahitan Nández jugará desde el arranque luego de perderse el partido contra la Lepra por un golpe en el pie derecho. La gran incógnita pasa por saber si Carlos Tevez seguirá como titular tras el bajo nivel que mostró en el debut.

EL PROBABLE XI DE SAN MARTÍN (SJ)

Rubén Forestello no quedó del todo conforme con lo que mostró su equipo en el empate 1-1 frente a Banfield con el que reanudó su participación en el campeonato, por lo que adelantó que "es muy posible que lo que no dio resultado lo acomodemos diferente contra Boca". De todos modos, aún no dio pistas de la formación.

DÍA, HORA Y CÓMO VERLO POR TV O POR INTERNET

El encuentro se disputará el jueves 31 de enero a las 21 (hora de Argentina), en el Hilario Sánchez, de San Juan.. La televisación estará a cargo de Fox Sports Premium .