Sampdoria: Palma se entrena por separado; Hadzikadunic y Abildgaard tampoco estarán disponibles, pero no se jugará con un 4-4-2. Comunicado del Carrarese: «No nos dejemos distraer por incidentes y árbitros»

La víspera del Carrarese-Sampdoria, un partido crucial para la permanencia tanto de los toscanos como de los blucerchiati, estuvo marcada ayer por un comunicado emitido por el club local, que recientemente también ha protestado enérgicamente ante el entrenador Calabro por algunas decisiones arbitrales. En la nota, dirigida al público, además de una referencia a la importancia del partido («El miércoles nos espera una encrucijada importante para la presente temporada deportiva: la Sampdoria vendrá a nuestro campo, y todos somos conscientes de que será un partido, además de prestigioso, también importante para alcanzar, lo antes posible, nuestro objetivo de la temporada. El club pide al equipo que dé lo mejor de sí mismo»), también se destaca un pasaje que ha resultado bastante difícil de digerir y controvertido para la opinión pública blucerchiata.





«El club —se lee— pide al equipo que dé lo mejor de sí mismo, jugando con personalidad, coraje y garra, como siempre ha sido hasta ahora, para destacar, una vez más, lo que desde siempre han sido los rasgos característicos de nuestro ADN. Además, espera que ese mismo ímpetu y determinación se puedan observar también en las gradas de un estadio lleno, dispuesto a apoyar a los chicos en el campo durante los noventa minutos y concentrado únicamente en el amor por nuestros colores, sin dejarse distraer por incidentes y árbitros, hacia los cuales, por cierto, reiteramos nuestro respeto, también a la luz de la designación de alto nivel prevista para el miércoles».

Se hace referencia al partido entre la Carrarese y el Catanzaro del pasado 4 de marzo, cuando el designador Rocchi, presente en la tribuna, fue agredido verbalmente y tuvo que ser escoltado fuera del estadio por el personal de seguridad. Sin embargo, algunos aficionados de la Sampdoria han interpretado el comunicado como un intento de «prevenirse» por parte de los azzurri. La sensación de una parte de la opinión pública doriana es que el club ha querido adelantarse a los acontecimientos, tomando medidas preventivas de cara al partido.





Por parte de la Sampdoria, Lombardo trabajó ayer en el campo con un 3-4-2-1. Nada de 4-4-2, pues, como algunos habían hipotetizado; el sistema podría emplearse quizá durante el partido. La habitual lista de lesionados; la principal emergencia esta vez está en la defensa, donde el técnico tendrá que prescindir de Hadzikadunic y Abildgaard. El bosnio, que ya se perdió los últimos partidos por un problema en la pantorrilla, fue alineado contra el Venezia durante una parte, pero acabó siendo sustituido en el descanso por una molestia en la misma zona. También está fuera Henderson; volverán Pierini y Coda, pero, como era de esperar, no se les arriesgará desde el principio, y ambos comenzarán desde el banquillo. Con respecto al partido del sábado, el único cambio en la alineación inicial podría ser, por tanto, Ferrari por Hadzikadunic. Todas las miradas están puestas también en Palma: ayer realizó un entrenamiento diferenciado, calificado de «preventivo», pero, dados los antecedentes en cuanto al estado físico general del equipo, este término siempre hace saltar las alarmas.