Sampdoria: Lombardo podría despedirse con una victoria; tras el partido decisivo para su futuro, un resumen de la situación y los posibles candidatos

Esta noche se vive un ambiente de gran tensión en Marassi con motivo del partido entre la Sampdoria y el Avellino. El encuentro, fundamental de cara a la permanencia, ha estado precedido por las fuertes protestas de la afición blucerchiata contra el equipo y la directiva. Los aficionados han respetado a todos los miembros «históricos» del club, es decir, Andrea Mancini, Nicola Pozzi, Giovanni Invernizzi y, obviamente, también al entrenador «interino» Attilio Lombardo. Sin embargo, precisamente la situación del excampeón será objeto de evaluaciones esta noche. De hecho, incluso una posible victoria podría provocar un cambio en el banquillo, el cuarto de la temporada.





El equipo quedó a cargo de Lombardo tras el cese de Foti y Gregucci; en el comunicado se indicaba expresamente «a la espera de definir una solución permanente», pero al final el Doria quedó en manos de Popeye durante dos jornadas. Mientras tanto, se ha celebrado una reunión del Consejo de Administración en los últimos días que ha puesto de manifiesto una nueva línea entre las distintas facciones internas del club: cita esta noche, tras el partido contra el Avellino, para decidir los próximos pasos. Un empate o una derrota provocarán un cambio en el banquillo, con Lombardo volviendo a sus funciones dentro del cuerpo técnico, pero incluso una victoria podría generar el mismo resultado. Según Il Secolo XIX, le tocará a Lombardo decir si se siente con fuerzas para continuar, aunque la sensación es que se tratará más bien de una decisión de los distintos directivos de la cúpula. Lombardo ya ha demostrado con hechos que no tiene problemas en asumir responsabilidades por la Samp, y desde luego el miedo no forma parte del abanico de emociones que se le pueden atribuir.





Al parecer, el Consejo de Administración también habría decidido un cambio de rumbo en cuanto al contrato que se le ofrecería al posible nuevo entrenador: ya no hasta el final de la temporada, sino hasta 2027. Esto podría incluir entre los candidatos, por ejemplo, a Luca D'Angelo, destituido por el Spezia pero que tiene un contrato que abarca también la próxima temporada, y que, por lo tanto, difícilmente habría renunciado a él por unos pocos meses de acuerdo con la Samp. También se barajan los nombres de Guido Pagliuca, aunque está cerca del Padova, y el de Fabio Pecchia.