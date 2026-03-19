Sampdoria, Lombardo: «Nos han dado una paliza, que levante la mano quien quiera rendirse»

La derrota sufrida ayer por la noche en Carrara ha dejado, como es lógico, especialmente consternados tanto a los aficionados blucerchiati como al entrenador de laSampdoria, Attilio Lombardo. Ya a los quince minutos se notaba que al técnico no le gustaba la actitud del equipo, hasta tal punto que hizo calentar a un par de jugadores ya en la primera parte: «Hice que Pierini y Giordano se levantaran del banquillo para calentar en el minuto 15 para enviar una señal, pero, en general, fue la primera media hora la que me puso en apuros y me hizo pensar en algo diferente».





Popeye analiza así el partido: «Somos buenos durante la semana, pero cuando hay rivales esto se desvanece. Los goles encajados son absurdos. Luego lamento la ocasión que tuvo Pafundi porque nos podría haber dado el empate. Y lamento que Esposito nos dejara con 10. Pero creo que fue un error del árbitro. A partir de ahí se durmieron y crearon situaciones en campo abierto».

Sobre la decisión de alinear a Soleri desde el primer minuto, Lombardo argumenta así en Il Secolo XIX: «Conociendo sus cualidades en la zaga, él podía hacernos subir, y Begic y Cherubini, una vez que él tenía el balón, podían crear. Además, pensaba en tener una presencia más en las jugadas a balón parado».





Para terminar, Lombardo lanza un mensaje claro al equipo: «Los que estaban aquí lo saben, el ambiente es difícil. Felicidades a los rivales, pero no puedo felicitar a los chicos; la dedicación no basta. Si alguien quiere levantar la mano, que lo haga ahora: no hay tiempo. Los demás no esperan y no creo en los regalos de arriba. Los jugadores deben asumir su responsabilidad; cuando no se alcanzan los objetivos en el partido, el primer culpable soy yo y luego ellos. Me he tomado este partido como una final, debemos tener la humildad de intentarlo siempre. Nos han dado una buena paliza», concluye.







