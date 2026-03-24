Sampdoria, «guerra fría» entre Mancini y Fredberg: también se debate sobre Lombardo

En la Sampdoria sigue siendo evidente la fractura entre las dos corrientes que dirigen el club, un problema que se arrastra desde hace tiempo y que sigue afectando a la gestión operativa. El dualismo parte ya desde arriba, por ejemplo, entre el grupo vinculado a Joseph Tey y el liderado por Matteo Manfredi, y a menudo se refleja también en las decisiones técnicas y estratégicas, lo que hace más complejo y confuso llegar a una línea de actuación común.





Sin embargo, el dualismo también se hace evidente a nivel operativo, dada la presencia de facto de dos directores deportivos en el seno del club. En las últimas horas, por ejemplo, se ha producido un enfrentamiento directo entre Andrea Mancini y Jesper Fredberg, señal de las diferentes visiones sobre la gestión técnica del equipo. El director deportivo parece ahora más inclinado a continuar con Attilio Lombardo, barajando también la incorporación de Simone Contran, exjefe de análisis de partidos en el equipo técnico de Roberto Mancini, como colaborador. Paralelamente, se está trabajando también en la figura de un segundo entrenador, con la idea de encontrar un perfil más específico para el puesto y no una figura de entrenador principal, solución que podría alejar definitivamente a Aimo Diana, presente estos últimos días en el Mugnaini.

Según Il Secolo XIX, en cambio, la postura del director general Jesper Fredberg sería más prudente, ya que se toma su tiempo a la espera de nuevas valoraciones por parte del sector de la directiva cercano a Tey y a su representante Nathan Walker. En este contexto, no se descarta que se pueda llegar incluso a un cambio en el banquillo. Las próximas horas serán decisivas.