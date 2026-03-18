Sampdoria, Cassano: «El pescado apesta por la cabeza; Manfredi hace más daño que el granizo. Menos mal que está Lombardo»

Antonio Cassano no se ha andado con rodeos al hablar de la situación de la Sampdoria. El exjugador blucerchiato, ahora comentarista en «Viva El Futbol», no ha utilizado, como es habitual en él, rodeos al referirse a la cuestión directiva, y ha señalado con el dedo a los dirigentes del club: «El pescado siempre apesta por la cabeza. Pueden cambiar de entrenador, pueden cambiar de jugadores, pero si la estructura directiva está formada por alguien que vive en Singapur y no se sabe si existe o no, y por Matteo Manfredi, que hace más daño que el granizo… En fin, un desastre. La conclusión es que estamos luchando por no bajar a la Serie C…».





En cuanto a la cuestión del entrenador, el exdelantero de la UC Sampdoria aboga por una elección interna y muestra confianza en Attilio Lombardo: «Por suerte está Attilio Lombardo. Un entrenador en su primera experiencia real, una persona de la casa. Attilio conoce la Sampdoria más que nadie. Es una persona de gran calidad humana. Es la primera vez que entrena al primer equipo, pero estoy convencido de que, con su personalidad, su forma de ser y su empatía, ¡saldrán adelante!».

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