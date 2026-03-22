Sampdoria-Avellino, las notas de CM: Pierini hace lo que quiere, Brunori se inventa un gol. Lombardo, valiente

Sampdoria-Avellino 2-1

SAMPDORIA:

Martinelli 6,5: a la media hora, en la primera ocasión del Avellino, salva la situación con el pie ante Sounas, que se había quedado solo en el área. Es cierto que falla varios despejes, pero cuando hace falta, está ahí. Imposible parar el gol de Biasci.

Di Pardo 5,5: rápido y reactivo, controla bien la banda hasta que decide intentar una entrada precipitada sobre Tutino. El exjugador de la Samp lo esquiva con una finta, él se adelanta y deja un hueco por el que se cuela Sala, creando el gol que reabre el partido. Un error que le cuesta medio punto.

Palma 7: atento y concentrado, físico cuando hace falta, se toma también un par de libertades con el balón en los pies. De una de sus arrancadas en la segunda parte surge un contraataque interesante para la Samp, lástima por Pierini, que se encuentra con Daffara en su camino. Unos minutos después se eleva por los aires tras un centro de Pierini y marca el 2-0. Se habría merecido un 7 incluso sin el gol.

Viti 5,5: en el centro de la defensa, debe ser él quien lidere la zaga. No llega a Sounas en la primera ocasión de los visitantes; en la segunda parte, solo una gran parada del portero rival le niega el gol. Sin embargo, Biasci le gana de velocidad cuando el Avellino marca el 2-1.

Giordano 6: Lombardo lo vuelve a colocar en su puesto natural, el de lateral. Se queda bastante bloqueado: los ataques de la Sampdoria llegan principalmente por la derecha. Sin embargo, se muestra ordenado y atento.

Conti 6,5: se entrega al máximo, dobla en todas partes, corre incluso por Ricci. Sale tras haberlo dado todo y se lleva los aplausos del Ferraris en un momento, como mínimo, explosivo.

(desde el minuto 37 de la segunda parte, Henderson s.v.)

Ricci 6: sustituye al sancionado Esposito como cerebro del equipo. Serio, no acelera el juego, pero cumple con lo justo.

Begic 5,5: en la primera parte se mimetiza un poco; en la segunda, con dos arrancadas, provoca dos faltas, una de ellas en una posición excelente para el disparo con la derecha de Pierini. Un poco menos brillante de lo habitual.

(desde el minuto 28 de la segunda parte, Barak s.v.: un par de posesiones controladas cuando la Samp debe ralentizar el ritmo)

Pafundi 5: fue el centro de las críticas en las duras protestas previas al partido, tomado como ejemplo por algunos comportamientos considerados inapropiados por los aficionados. Lombardo le da confianza y lo alinea como titular. Lo mantiene en el campo una parte, luego lo saca tras 45 minutos de actuación fantasmal.

(min. 1 de la 2ª parte, Cherubini 6,5: se presenta trabajando en el área el balón servido con el exterior a Brunori cuando el número 99 es derribado por Missori. Realiza un trabajo de sacrificio y se atreve incluso con algunos regates interesantes).

Pierini 7: cuánto se le había echado de menos. Al inicio es el más vivaz de los suyos: se nota que sus cualidades técnicas son superiores a las de los demás en esa posición, e incluso intenta jugadas complicadas. También se arriesga demasiado, como cuando intenta un regate en el borde de su área y le roban el balón, que luego le sirven a Sounas, pero es el único que puede asumir ciertas responsabilidades. En la segunda parte, encuentra la portería en una jugada a balón parado, pero el portero visitante se interpone en su camino. Su buen pie convierte en un golazo para Palma un córner a mitad de la segunda parte. Luego, jugadas de calidad y una gestión perfecta del balón: un elemento fundamental para el Doria.

Brunori 7: nada más empezar, reclama un empujón en el área que Chiffi no ve. Le cuesta hasta el descanso, marcado de cerca por los defensas del equipo blanco y verde. Solo al final de la primera parte se escapa por la banda y lanza un centro interesante; lástima que el balón llegue a la cabeza de Pafundi, el jugador más bajo del campo, que no consigue rematar a puerta. Al comienzo de la segunda parte provoca un penalti, que luego es anulado por fuera de juego, pero se nota que tiene el pie en forma. En el minuto 26, Pierini le sirve el balón: el número 99 primero intenta un disparo cruzado que es bloqueado, luego recupera el balón y, desde una posición escorada, se inventa el gol del 1-0.

(desde el minuto 28 de la segunda parte, Coda s.v.: al igual que Barak, algo de participación en los últimos compases)





El entrenador Lombardo se lo juega todo a una carta, cambia el planteamiento y presenta una Sampdoria de carácter ofensivo con cuatro defensas y tres centrocampistas de apoyo al delantero centro. El coraje se ve recompensado: la Samp juega una primera parte contraída, paralizada por el miedo, pero en la segunda parte, en cambio, el entrenador toca las teclas adecuadas y enseguida se nota otro espíritu. El penalti anulado a Brunori es solo el preludio de lo que ocurre poco después: una jugada del número 99 y un cabezazo de Palma permiten a los blucerchiati volver a la senda de la victoria en el Ferraris, reavivando la lucha por la permanencia en un ambiente electrizante. Pase lo que pase, el entrenador demuestra una vez más que tiene las espaldas anchas y que está dispuesto a asumir responsabilidades. Ahora les toca a los demás hacer lo mismo.





AVELLINO

Daffara 6,5

Missori 5,5

Simic 5,5

Izzo 5,5

Sala 6

Besaggio 5,5

(31' de la segunda parte D'Andrea s.v.)

Palmiero 5,5

(31' de la segunda parte: Le Borgne, sin datos)

Sounas 6

Palumbo 5,5

(31' 2.ª parte Tutino s.v.)

Russo 5,5

Pandolfi 5

(desde el 1' de la 2ª parte, Biasci 7)

Entrenador: Ballardini 5,5