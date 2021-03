Sampaoli: "No voy a intentar parecerme a Bielsa"

En su presentación en Olympique de Marsella, el DT argentino aseguró que admira a su compatriota, pero que hará las cosas a su manera.

Jorge Sampaoli descartó las comparaciones con su compatriota Marcelo Bielsa cuando fue presentado como el nuevo entrenador de Olympique de Marsella. El extécnico de Atlético Mineiro, Santos y Sevilla, que también dirigió a las Selecciones de Argentina y Chile, hereda un equipo en crisis que necesita resultados.

Bielsa dirigió al Marsella en la temporada 2014-15, cuando el equipo olímpico lideró la Ligue 1 en la mitad de la campaña, pero cayó y terminó cuarto. Sus formas enigmáticas lo convirtieron en un héroe en la ciudad y ahora es venerado como entrenador del Leeds United. Sin embargo, Sampaoli dijo que no le gustaría ser comparado con su compatriota, a pesar de tener una enorme admiración por sus métodos.

"Para muchos entrenadores, Marcelo Bielsa es un referente, también para mí. He seguido a cada uno de sus equipos y me siento cercano a él en mis ideas de juego, pero no voy a intentar ser como él", afirmó Sampaoli.

🎥 Sampaoli habló sobre Bielsa, un técnico que dejó una huella imborrable en Marsella y que alimentó las profundas conexiones del club con el fútbol argentino.



🔵🇦🇷⚪ pic.twitter.com/AljTxuWKzE — Olympique de Marseille 🇪🇸🇦🇷🇲🇽 (@OM_Espanol) March 9, 2021

En la misma línea, agregó: "Voy a cambiar las cosas rápidamente a mi manera. Vengo por un proyecto anclado en el momento presente, mi objetivo no es ser recordado a largo plazo. Solo quiero ayudar al club a salir de esta difícil situación y hacer felices a los hinchas".

Marsella terminó segundo el año pasado, pero esta temporada se cayó, con una dura derrota en la Copa de Francia a manos de Canet Roussillon de la cuarta división. Además, está luchando en el octavo puesto en la Ligue 1 y contrató al entrenador argentino después de despedir a Andre Villas-Boas por desacuerdos de "política deportiva" con la junta. Solo tres equipos ganaron menos partidos de la Ligue 1 en 2021 que el Marsella: los dos últimos, Dijon y Nantes, y Rennes, el equipo que visitará el Stade Velodrome el miércoles.

🎥 En su primera conferencia de prensa, el profe Sampaoli compartió las razones que lo motivaron a firmar con el Olympique de Marseille. 🔵🇦🇷⚪ pic.twitter.com/Rwj84QAgNk — Olympique de Marseille 🇪🇸🇦🇷🇲🇽 (@OM_Espanol) March 9, 2021

El nuevo técnico, que estuvo al frente de su primer entrenamiento el lunes, explicó en rueda de prensa: "Quiero implementar una filosofía de juego a corto plazo. Tenemos que intentar volver a lo básico, mostrar las ganas, el ritmo y que cada jugador de este grupo se dé cuenta de que tiene suerte de llevar esta camiseta".

"Tenemos que convencer al plantel de que el proyecto consiste en ser competitivos en todos los ámbitos involucrándonos al máximo. Algunos jugadores se adaptarán pero otros no. De todos modos, el objetivo es recuperar la imagen del club", concluyó.