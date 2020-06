Salvador Mariona se quejó por no tener un incentivo económico

El exmundialista está indignado, ya que no lo han tratado como se merece en el fútbol salvadoreño.



Salvador Mariona fue el capitán de la selección de El Salvador en el mundial de 1970 y fue junto a “Pipo” Rodríguez, parte del cuerpo técnico que llevó a la Selecta a su segundo mundial, 12 años después.



Mariona está molesto, ya que a estas alturas las entidades del fútbol nacional y el Gobierno no han hecho nada por darles una pensión a todos, el único que goza de este beneficio es el “Mágico" González.



También lamentó que no hayan recibido ninguna clase de homenaje a estas alturas pese a que “hemos logrado las dos clasificaciones fuera del país, es el punto más grande a favor de nosotros, porque no tuvimos mucha afición al momento de clasificar”.