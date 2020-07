Salvador Illa: "No veo que pueda arrancar LaLiga con público el 12 de septiembre, pero vamos a esperar"

Además, el Ministro de Sanidad mostró su preocupación por lo que pueda ocurrir en Madrid este jueves sin los blancos ganan LaLiga.

Salvador Illa, Ministro de Sanidad del Gobierno de , pasó por los micrófonos de El Partidazo de Cope y Radio Marca y analizó la posible vuelta del público a los estadios de fútbol con el inicio de la temporada 2020/2021. Sin embargo, Illa no se mostró muy esperanzado en este aspecto, aunque también matizó que hay que esperar a ver cómo se suceden los acontecimientos. "Yo hoy, de momento, no lo veo, pero vamos a esperar cómo evolucionan los acontecimientos. Es una decisión que tendrá que tomar el CSD habiendo escuchado a las Comunidades Autónomas, los organizadores de las competiciones y el ministerio de Sanidad. Si se tuviera que tomar la decisión hoy yo no lo veo, pero veremos cómo evolucionan las cosas y el CSD tomará la decisión".

El Ministro de Sanidad también mostró su preocupación por las posibles celebraciones de aficionados si el es campeón de Liga. "Sí, estoy preocupado. Es normal que los aficionados quieran celebrar que su equipo gane , pero estamos en una situación en la que el virus, aunque lo hemos conseguido controlar con mucho esfuerzo, sigue conviviendo con nosotros. Hay que actuar con mucha prudencia. No hay miedo al virus, pero debemos tenerle respeto. Hemos visto estas semanas situaciones que no se corresponden a la situación epidemiológica de nuestro país, y por tanto la preocupación es evitar concentraciones en la vía pública".

Siguiendo con el tema de las celebraciones, Illa también puntualizó sobre lo ocurrido en el pasado fin de semana. "Ya habíamos visto episodios en ese sentido, pero el comportamiento en general de la sociedad de España ha sido magnífico. Pero hay momentos de mucha alegría entre aficionados, y yo quiero aprovechar este micrófono para lanzar un mensaje de prudencia y pedir a los aficionados que expresen su alegría en sus casas y en las redes sociales. Debemos evitar las concentraciones masivas en la calle y en la vía pública porque la situación no está en nuestro país para esto".

También y para finalizar, el Ministro negó que a fecha de hoy el partido entre el y el Nápoles esté en peligro de suspensión. "La situación en Cataluña es preocupante, la estamos siguiendo de cerca, pero de momento no peligra la celebración del Barça-Nápoles, que además es a puerta cerrada", aseguró.