Salcedo: 'Si fuera por mí estaría en Chivas'

El diestro, el mexicano más caro de la Liga MX, militó un total de cuatro temporadas junto a los Rojiblancos.

Carlos Salcedo todavía le guarda cariño a . El zaguero de Tigres, con los que salió campeones en el torneo Clausura 2019, se refirió sobre su exequipo y cuán cerca estuvo de volver a mediados del 2019 cuando abandonó las filas del en .

"Siempre ese fue mi deseo: al final mi deseo puede ser una cosa y no depende de mí; si dependiera de mí estaría jugando para el Guadalajara y al final estoy agradecido porque hablé con Tuca (Ferretti), que me insistió lo mucho que me quería", reveló en la conferencia de prensa en la que presentó su fundación.

El seleccionado, quien dijo desconocer si alcanzará a recuperarse para la Copa Oro 2019, añadió que el Rebaño lo buscó a préstamo, mientras que en la sólo pensaban en venderlo, lo cual inclinó la balanza a favor de los Felinos.