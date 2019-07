Salas golpea la mesa tras salida de Orion: "Yo no doy puestos de titular, es algo que se gana domingo a domingo"

El técnico de Colo Colo se refirió al polémico adiós del arquero argentino. Además, descartó molestia con Esteban Paredes luego de sus dichos.

Tras el entrenamiento matutino de , el técnico Mario Salas atendió a los medios de comunicación en la antesala al duelo frente a Everton, de este domingo, en la reanudación del Campeonato Nacional.

Y, como era de esperar, uno de los temas recurrentes fue la polémica salida del arquero argentino Agustín Orion, quien dejó la institución de manera anticipada acusando "problemas personales". Sin embargo, diversos rumores apuntaron a que su adiós se debía a la lucha por el arco que tendría con Brayan Cortés y su inminente suplencia.

Al respecto, el DT de los blancos golpeó la mesa y advirtió que "yo no doy puestos de titular. Es un tema que se gana día a día, domingo a domingo, para cualquier jugador. Agustín se fue motivos personales", indicó.

Agustín Orion confirmó su salida de Colo Colo: "No soy un cobarde que no quiere pelear un puesto"

Asimismo, admitió que tuvo una charla con el ex Boca pero evitó referirse en extenso a su controversial partida. "No comento intimidades del camarín. Hoy fue una buena práctica y el plantel tiene las pilas puestas. La salida de Agustín se siente porque dejó una huella. Más allá de eso, nos debemos enfocar en el partido del domingo. Tenemos que dar vuelta la página de la salida de Agustín", enfatizó.

"Agustín estaba lesionado y era parte del plantel. Cuando estuviese en plenitud se podría haber evaluado su participación como todos los jugadores. Estaba entrenando en forma progresiva, no podía hacer una evaluación de él sin estar en plenas condiciones. Yo tuve reuniones con Agustín y no la voy a desclasificar", insistió.

Sobre el supuesto quiebre en el camarín albo, el Comandante fue claro afirmando que "no sé nada de eso. Lo que me demostraron no tiene nada que ver con eso. No hay mejor lugar para ser sincero que una cancha de fútbol. La respuesta de los jugadores en la práctica fue espectacular".

Colo Colo vs. Everton, por el Campeonato Nacional: formación, día, horario y cómo ver por TV

El artículo sigue a continuación

Este miércoles, Esteban Paredes tomó la palabra para despedir públicamente al nacido en Buenos Aires, dejando una frase que agrandó el misterio de su repentina decisión.

Profundizando en el tema, Salas indicó que "no me molestó lo que dijo Esteban. Lo hable con él y entiendo a qué se refirió. No me molestó que vinieran los jugadores a despedirse de un amigo. Yo me baso en la respuesta que me dan los jugadores en el día a día".

“Para mí no es problema los referentes y calidad de jugadores que tengo en el camarín. Es espectacular. Sin dudas que aprendo yo, y lo que espero es que mis jugadores también aprendan. Es un desafío tremendo, y lo seguiré tomando”, cerró.