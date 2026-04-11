Salah (33) y Ngumoha (17) lideran la victoria del Liverpool en Anfield

El Liverpool, tras tres derrotas seguidas, venció 2-0 al Fulham el sábado. Rio Ngumoha y Mohamed Salah marcaron.

Virgil van Dijk y Cody Gakpo fueron titulares, mientras que Ryan Gravenberch se quedó en el banquillo. Mohamed Salah, que no jugó el miércoles contra el París Saint-Germain, también salió de inicio.





En los primeros minutos ambos equipos crearon ocasiones, aunque el Liverpool dominó. La primera clara fue para Harry Wilson, que envió el balón por encima de la portería de Giorgi Mamardashvili.

Poco después, los Reds se adelantaron gracias a Ngumoha. El joven de 17 años se metió por la izquierda y marcó con un disparo con efecto. Es el goleador más joven del Liverpool en la Premier League en Anfield.

Inmediatamente después, el local aumentó la ventaja: Gakpo controló en el área y cedió a Salah, quien, sin controlar, batió al segundo palo.

En la segunda parte, Gakpo falló un centro de Frimpong y Mac Allister también lo intentó, pero el tercero no llegó.

Con este triunfo, el Liverpool afianza la quinta plaza, cuatro puntos por encima del Chelsea, que tiene un partido menos y el domingo visita al Manchester City.



