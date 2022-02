Rusia-Ucrania, en directo: última hora del conflicto y reacciones del mundo del fútbol

El mundo está en vilo con el conflicto entre Rusia y Ucrania después de los primeros bombardeos rusos tras varios días en los que ha ido escalando la tensión entre la diplomacia de ambos países. Los ucranianos están huyendo del país y las tropas rusas avanzan por territorio ucraniano.

Nada parece estar ajeno al enfrentamiento, tampoco el deporte, y en concreto el mundo del fútbol, donde ya se están produciendo reacciones.

Zinchenko a Putin: "Espero que mueras sufriendo la muerte más dolorosa"

Muchos jugadores ucranianos se están pronunciando respecto al enfrentamiento armado que está viviendo su país con Rusia. Entre ellos, la estrella de la selección ucraniana y jugador del Manchester City, Oleksandr Zinchenko, quien ha dicho, según Daily Mail, que su "país pertenece a los ucranianos. No puedo quedarme al margen y no hablar de esto. Todo el mundo civilizado está preocupado por la situación en mi país. El país en el que nací y crecí, y del que defiendo sus colores a nivel internacional. Un país que intentamos glorificar y desarrollar. Un país cuyas fronteras deben quedar intactas". "No lo vamos a entregar". Además, el jugador denuncia que la red social Instagram ha eliminado el siguiente mensaje que habría pulicado en sus historias dirigiéndose al presidente ruso Vladimir Putin: "Espero que mueras sufriendo la muerte más dolorosa".

Las federaciones polaca, sueca y checa de fútbol arremeten contra Rusia

El ataque ruso a Ucrania ordenado por Vladímir Putin está comenzando a tener respuesta desde diversos ámbitos del deporte y, más en concreto, del fútbol. En un escueto pero nítido comunicado conjunto, las federaciones de fútbol de Polonia, Suecia y República Checa han condenado la violencia rusa y han dejado clara su postura respecto a los partidos de eliminatoria de repesca de cara al Mundial de Catar del próximo mes de marzo. Aquí puedes leer el texto del comunicado firmado por los tres organismos.



El United rompe su contrato con una aerolínea rusa

El estallido del conflicto entre Ucrania y Rusia sigue teniendo consecuencias en el fútbol. El Manchester United, según informa el “Daily Star”, cancelará su millonario acuerdo de patrocinio con la aerolínea rusa Aeroflot con motivo de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. El contrato de publicidad dejaba en las arcas del Manchester United en torno a 48M de euros.

Los jugadores brasileños de Shakthar y Dinamo de Kiev piden su evacuación

Los jugadores brasileños que forman parte de las plantillas del Shakthar Donetsk y del Dimamo de Kiev han emitido, junto a sus familiares, un vídeo en el que piden ser evacuados del país ante la escalada de la violencia. "No hay combustible en la ciudad, las fronteras están cerradas, el espacio aéreo también, no podemos salir",. explica en dicho vídeo el defensa del Shakthar Marlon Santos, un equipo que está plagado de brasileños.

La UEFA condena la postura rusa en Ucrania

La UEFA, que podría cambiar la sede de la final de la Champions durante la sesión extraordinaria de su comité ejecutivo el próximo viernes, como medida tras la citación en Ucrania, ha condenado la incursión de fuerzas prorrusas en este país. "La UEFA comparte la importante preocupación de la comunidad internacional por la situación de seguridad que se desarrolla en Europa y condena enérgicamente la actual invasión militar rusa en Ucrania", aseguró el ente en un comunicado.

El Real Madrid arropa a su portero ucraniano

Tanto Florentino Pérez como Carlo Ancelotti como el vestuario están pendientes de apoyar a Andriy Lunin, su portero ucraniano, después del estallido del conflicto entre Rusia y Ucrania. El portero recibió este jueves el apoyo del club, de Ancelotti y de sus compañeros en el entrenamiento en Valdebebas una vez se iban sucediendo las noticias sobre la escalada de la invasión rusa en su país.

El Schalke retira el patrocinio de GAZPROM de sus camisetas

El conjunto alemán ha comunicado hace unos minutos la decisión de retirar las letras de GAZPROM, empresa gasística de Rusia, de su camiseta. Antes, en la mañana de hoy, el representante del consorcio ruso Gazprom en el Consejo de Vigilancia del Schalke 04, Mathias Warnig, renunció a su puesto en el organismo.

Con vistas a los acontecimientos, desarrollo y escalada de los últimos días, el #S04 ha decidido retirar las letras de GAZPROM de sus camisetas. pic.twitter.com/dLj51Lu2af — FC Schalke 04 (@s04_es) February 24, 2022

Paulo Fonseca, atrapado en Ucrania: "Es el peor día de mi vida"

El entrenador portugués se encuentra actualmente sin equipo y el comienzo de los ataques rusos a Ucrania le han cogido en Kiev. Con el inicio de las hostilidades bélicas por parte de la Rusia de Putin dentro del conflicto que este país libra con Ucrania, Paulo Fonseca vuelve a ser noticia a pesar de que no esté trabajando ahora mismo. El técnico luso se encuentra atrapado en un hotel de Kiev y sin perspectivas claras de si podrá abandonar el país de una manera segura ahora que la guerra ya es un hecho, según ha revelado al diario 'Jornal de Noticias'

Rusia-Ucrania: un conflicto que pone en jaque al mundo del fútbol



