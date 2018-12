Rumores del América para el Clausura 2019: posibles altas y bajas

Goal te acerca los posibles movimientos y nombres que suenan en torno al cuadro de Coapa.

América piensa en el presente inmediato: conseguir el torneo Apertura 2018 . Sin embargo, en un club "grande" como los Emplumados, cada semestre es una danza de nombres y apellidos, y más si no se consiguen los objetivos planteados. Cualquier cantidad se vinculan en su entorno debido a la importancia y el dinero que manejan como institución.

Para el certamen siguiente, el Clausura 2019 , no es la excepción, de manera que ya suenan algunos y para todas las posiciones habidas; porteros, defensas, mediocampistas y delanteros del propio mercado nacional, así como el internacional.

Según información de Rubén Rodríguez, la dirigencia americanista valora la importancia de Agustín Marchesín, por lo que le habrían ofrecido un jugoso contrato que tendría como vigencia 2023. El arquero ve con buenos ojos la renovación, estando dispuesto a firmarla en los próximos días.

Fuentes cercanas a Goal señalaron que Henry Martín es el candidato idóneo del Atlas para su nuevo proyecto, luego de las altas peticiones salariales de Mauro Boselli. El delantero mexicano ha quedado rezagado como el tercer delantero de las Águilas, viendo disminuir su participación.

América y Santos podrían planear un intercambio entre Renato Ibarra y Julio Furch , según informa Rubén Rodríguez. El interés por los jugadores es mutuo, existiendo antecedentes de buena relación entre las directivas.

La relación de Mauro Boselli y León está rota, por lo que el jugador saldrá de la entidad en este mismo periodo de fichajes. Según informa el Francotirador en el Diario Récord, el delantero sería opción para las Águilas, aunque su contratación dependerá de un factor: La continuidad de Miguel Herrera, pues él será el que daría el aval a las contrataciones.

Según reportes del Diario Récord, Cruz Azul estaría analizando el fichaje de Renato Ibarra para la próxima campaña. El mediocampista ecuatoriano no ha tenido el mejor semestre , anotando únicamente un gol hasta el momento.

¿REGRESA A PARAGUAY?

Luego de ser vinculado con Olimpia, Cecilio Domínguez ahora suena con fuerza en otro equipo de Paraguay: Cerro Porteño . Y es que Raúl Zapag, candidato a la presidencia del Ciclón de Barrio Obrero, prometió que en caso de ganar las elecciones, repatriaría al habilidoso extremo con la intención de reforzar al equipo de cara a la Copa Libertadores 2019.

La falta de contundencia ha sido una de las deficiencias del América en el Apertura 2018, por lo que ficharían sí o sí un fichaje en esa zona. Según reportes, las Águilas irían por Polaco Menéndez, atacante de los Tiburones del Veracruz. La operación rondaría los 5 millones de dólares.

¿UN EXPUMA EN COAPA?

El Jimmy Lozano es una de las opciones que manejaría la institución para reforzar la dirección técnica de sus equipos juveniles. De hecho, el exDT del Querétaro ya fue visto en Coapa teniendo conversaciones al respecto.

QUIEREN QUE SE QUEDE

El fichaje de Jérémy Ménez generó mucha ilusión entre los aficionados del América; sin embargo, las lesiones le han impedido mostrar su mejor versión con los Azulcremas. De acuerdo con la información que publica el sitio Pasión Águila, el club de Coapa tiene la intención de extender el vínculo del francés, al menos, por seis meses más.

Carlos Vela no descartó jugar algún día para América , aunque confesó que de momento se siente muy a gusto en Los Ángeles FC. “La verdad que nunca he tenido contacto con alguien del América, ni me lo han ofrecido. Al final siempre hay rumores, pero yo no estoy cerrado a nada", dijo para ESPN.

¿CON LAS HORAS CONTADAS?

Cansados de no contar para Miguel Herrera, Óscar Jiménez y Pedro Arce pedirían su salida de América al finalizar el torneo Apertura 2018, informa Mediotiempo. El guardameta no recibe minutos en Copa ni en Liga, ante el buen desempeño de Marchesín, mientras el mediocampista considera un error haber salido del futbol europeo para tener actividad con las Águilas.

A través de sus redes sociales, Jonathan Dos Santos confirmó el cariño que tienen él y su hermano Giovani por el Club América, pero se descartaron para jugar ahí próximamente. Igualmente y según información de El Francotirador, la plana Azulcrema no tiene interés alguno por contratarlos.

EL QUE LE DIJO "NO" A LA SELECCIÓN ARGENTINA

Tiene doble nacionalidad: es paraguayo y argentino, y a este último país lo rechazó cuando el técnico interino Lionel Scaloni quiso convocarlo para la Fecha FIFA. Santiago Arzamendia juega como lateral y

OTRO QUE NO HA CUMPLIDO

OTRO QUE NO HA CUMPLIDO

" target="_blank"> la prensa guaraní lo coloca en la órbita del conjunto de Coapa . Tiene 21 años y puede desempeñarse por la banda izquierda así como mediocampista.

Entre lesiones y bajones futbolísticos, Jérémy Ménez parece que no se ha adaptado del todo a la vida en México. El delantero francés, actualmente lesionado , se encuentra en la mira de la directiva, que no se la pensaría si recibe ofertas procedentes de Europa conforme a El Universal.

LE BUSCARÍAN SALIDA

Según el periodista Jonatan Peña, los Azulcremas no estarían conforme con el rendimiento del ecuatoriano Renato Ibarra y este tampoco se encontraría a gusto en la institución, por lo que ambas partes estudiarían seguir su camino por rumbos diferentes.

Según el Diario Récord, la agencia que representa al joven de 17 años ya habría tenido contacto con equipos de Francia, España, Alemania, Holanda y Portugal. Lainez sería uno los prospectos juveniles más cotizados en el próximo mercado de verano.