Rummenigge se equivoca: Neuer recibe menos remates que Ter Stegen pero encaja más goles

El portero del Bayern, eso sí, mejora al del Barcelona jugando el balón con los pies y puede presumir de haber dado 6 asistencias de gol en su carrera

ANÁLISIS

Dice Karl-Heinz Rummenigge que "Neuer es un portero de talla mundial y Ter Stegen aún está en camino de serlo". Es una bravuconería, otra más, que llega desde Baviera, si bien en esta ocasión llama la atención porque Rummenigge no es un comentarista más si no el presidente honorífico del Bayern. Es comprensible, pues, que defienda a Manuel Neuer porque es un porterazo. Lo que no se acaba de entender es que para hacerlo tenga que desmerecer a un Marc-André Ter Stegen cuyos números no están tan lejos del titular en la mannschaft.

Ter Stegen Manuel Neuer 45 Partidos jugados 48 42 Goles encajados 47 33,9 Pases por partido 37,1 85,8% Precisión de pase 86,6% 10,24 Remates por partido 8,79 0,93 Goles encajados por partido 0,98

Lo primero que llama la atención es que a Neuer le chutan menos que a Ter Stegen pero aun así encaja más goles, señal inequívoca de que el barcelonista para más que el jugador del Bayern. Eso lo sabe bien el , al que su portero ha salvado de más de un ridículo esta temporada. Ni duda cabe que se trata de dos de los mejores porteros del mundo pero datos en mano donde Neuer marca la diferencia con respecto a Ter Stegen es con el balón en los pies.

Neuer, mejor que Ter Stegen jugando el balón

A la hora de jugar el balón Neuer es un maestro. El portero del Bayern prueba 37 pases de media por partido por los casi 34 de Ter Stegen. Las diferencias, de nuevo, son mínimas pero superar en este capítulo al cancerbero del Barcelona no es tarea fácil. Muchos recordarán incluso cómo Ter Stegen protagonizó esta temporada las dos primeras asistencias de gol de su carrera, ante el y el . Sucede que Neuer acumula ya seis pases que acabaron en el fondo de la red.

Los dos mantienen una creciente rivalidad desde hace años por hacerse con la titularidad de la selección alemana, terreno prácticamente vetado por Ter Stegen a poco que Neuer esté a disposición de Joachim Löw. Llevan cruzando declaraciones desde hace un par de años pero el del Barcelona sólo juega si Neuer no está disponible. El viernes, sin embargo, ambos formarán cara a cara en un terreno de juego. Está por ver quién se lleva el gato al agua esta vez.