Rummenigge: "Ahora el Barcelona vuelve a ser una potencia mundial"

La leyenda del club bávaro habló del duelo entre el Bayern y el Barça y también se refirió a la Superliga

Karl-Heinz Rummenigge, leyenda del fútbol alemán y del Bayern de Múnich, concedió una entrevista al diario "As" como previa al duelo de Champions League entre el equipo muniqués y el FC Barcelona.

Preguntado sobre si el 2-8 al Barça en Lisboa marcó un ciclo, Rummenigge contestó así: "El Barça venía siendo un referente durante mucho, un modelo a seguir para nosotros. Lo he discutido a menudo con Uli Hoeness. Por desgracia, eso ha cambiado un poco en los últimos años. Aquel partido loco en Lisboa ya fue una señal. Estábamos bastante nerviosos antes, esperábamos un partido reñido. A la vuelta, nos sentamos en el autocar y bebimos cerveza. Parecía una película. Todos esperamos que las sensaciones al día siguiente siguieran siendo tan hermosas como en ese momento".

El recibimiento a 'Lewy': "Ojalá le reciban con gratitud"

Sobre el regreso de Robert Lewandowski al Bayern, Rumennigge quiere que la afición le haga un buen recibimiento: "Me gustaría que el Bayern y el público lo recibieran con gratitud. No hay que olvidarse de que jugó aquí durante ocho años, ganó todo lo que se puede ganar y marcó entre 35 y 50 goles cada temporada", explica.

Sobre las palancas del Barça y el proyecto de Laporta

Rummenigge también se ha referido a las famosas "palancas" económicas: "El Barcelona fue un modelo a seguir por La Masía. Luego les tocó el gordo con Messi, que elevó a todo el club a otro nivel. Desgraciadamente, los estragos del tiempo también le pasaron factura a él y, además, el club se vio en serios problemas financieros. Conozco muy bien a Joan Laporta. Rechazó un nuevo comienzo basado en la paciencia y prefirió uno más rápido. Ahora, al menos pudo demostrar que el equipo que viene de construir vuelve a ser una potencia a tener en cuenta", dijo la leyenda del Bayern.

Sobre si es arriesgado hipotecar al Barça, Rummenigge explica lo siguiente: "Conozco a Joan, es un optimista nato. Es la persona adecuada para llevar el timón. Conoce el club como nadie, formó parte de la época dorada con Pep. Y, siendo sinceros, las finanzas no tienen un peso tan grande en España como aquí. Con los más de mil millones de euros de deudas de los que se habla, habría pasado muchas noches sin conciliar el sueño", asegura.

Sobre aquellas palabras de Julian Nagelsmann en las que decía que no entendía cómo el Barcelona podía fichar sin tener dinero, Rummenigge le enmendó la plana: "Por lo general, suelo recomendar: zapatero, a tus zapatos. Julian no debería hacer declaraciones políticas, eso es tarea de Oliver Kahn y Herbert Hainer. De hecho le devolvieron el balonazo desde España".

Rummenigge, contra la Superliga

Y sobre la famosa Superliga, Rummenigge también dejó su opinión: "Esta idea surge a raíz de los ingresos de la Premier. Tengo una relación relajada con Florentino Pérez. Siempre fue un gran crítico de que los ingleses introdujeran en el mundo del fútbol a multimillonarios, fondos especulativos o, ahora, incluso estados enteros y que el resto de Europa tuviera que sufrir por ello. El gran impulsor es Inglaterra. Las inversiones netas en Inglaterra son más altas que nunca. Y eso sí afecta a la competitividad.

Es más, Rummenigge mostró un punt muy crítico hacia la Superliga: "La Superliga no habría aumentado drásticamente los ingresos de los clubes, solo habría tenido dos consecuencias. En primer lugar, habría nivelado los clubes de Inglaterra, España e Italia en ese sentido, es decir, los países que se habían comprometido en su momento. Y en segundo lugar, no habría habido descensos, lo que habría supuesto una especie de abono sine die para dichos clubes en la competición. Ninguna de las dos cosas habría funcionado en Europa, sencillamente porque no las quiere la afición. Hay que tener cuidado de no hacer cosas en el fútbol con exclusiva intención del beneficio financiero", dijo.