Robert Moreno: "Queremos ser primeros y con 30 puntos"

El técnico de La Roja valoró como afrontan la visita a Rumanía, en el que no siente que esté debutando.

Robert Moreno ha analizado cómo afronta la importante visita a Rumanía en la fase de clasificación de la 2020 que puede dejar prácticamente finiquitado el billete de La Roja para disputar el torneo.

"Cualquier partido que ganemos será importante. Si lo hacemos, tendremos 15 puntos, pero no estaremos clasificados. Hasta que no lo hayamos logrado matemáticamente no habrá nada que celebrar. Queremos ser primeros y hacer 30 puntos", comentó.

Cómo afronta el partido: "Estoy expectante. No me lo tomo como un debut, porque ya lo sentí así contra e Islas Feroe. Tengo ganas de que llegue y de hacerlo bien".

La alineación: "A día de hoy no tengo el 100% de las decisiones tomadas respecto a la alineación. El entrenamiento de hoy no es significativo, pero tengo que acabar de ver con el staff diferentes situaciones".

¿Qué portero será el titular?: "Si los porteros están al nivel que han demostrado hasta ahora, es posible que se alternen. No creo que en una selección sea determinante que juegue el mismo portero todos los partidos".

La situación de Rodrigo: "He visto a Rodrigo perfecto, como siempre. Es un jugador muy profesional y, además, buena persona. Entiendo que lo que ha vivido no debe afectarle de ninguna manera".

¿Oyárzabal titular?: "Cualquiera de los convocados puede jugar mañana. Sé que cualquiera de los que pusiese daría un alto nivel. Tenemos jugadores muy buenos. A Oyarzabal lo he visto bien y es un chico muy trabajador. Solo puedo hablar cosas buenas de él"