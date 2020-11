Julen Lopetegui ha comparecido este lunes para analizar cómo llega el a duelo de la UEFA en el que se mide al Krasnodar en la cuarta jornada de la fase de grupos.

"El Sevilla FC está tratando de afrontar todas las competiciones de la mejor manera posible. Ahora lo único que nos interesa es el partido de mañana. Ellos han recuperado a todos sus jugadores. Va a ser un partido tremendo y en este escenario, va a ser durísimo", comentó.

Su vuelta a Krasnodar, donde le despidieron: "Desde el momento en el que supe que nos había tocado el Krasnodar, como con cualquier otro rival, analicé al rival. Lo único que te puedo transmitir es el respeto que tengo por el Krasnodar. Tiene unas instalaciones de primera clase".

Las dificultades con el Krasnodar en la ida: "Las conclusiones son que el Krasnodar en la ida nos puso contra las cuerdas y que en este partido han recuperado a muchos jugadores que no jugaron en Sevilla. En la Champions League cada partido es determinante y cada partido es muy difícil".

