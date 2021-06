Koke, sobre la ausencia de Sergio Ramos: "Hay que respetarlo"

El jugador del Atlético de Madrid ha hablado en Las Rozas. "Luis Enrique me ha sorprendido tácticamente", ha confesado el centrocampista.

Empieza a moverse la Selección Española hacia la Eurocopa. Ayer, sin los finalistas de la Europa League y la Champions, comenzó la concentración en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas y hoy a las 12:00 horas Koke compareció en rueda de prensa. El campeón de Liga con el Atlético respondió a las preguntas con el torneo de este verano como tema principal pero no único.

Así fue la rueda de prensa de Koke con España

Enganchar a la afición: "La gente seguro que está esperando en sus casas a que juguemos. Después de todo este tiempo sin poder ir a los estadios, están esperando que juegue su Selección. Sólo con eso se van a enganchar y, si damos buen nivel, más. Los vamos a necesitar para este torneo".

Compañeros de nivel: "Los jugadores que vienen aquí tienen un grandísimo nivel. Quedarme a uno para tu club es complicado, me gustan todos. Lo que quiero es estar en la Selección".

Campeón de Liga: "Cuando eres campeón quieres volver a serlo. Ha sido una año espectacular, una temporada larga. ¿Por qué no repetir ahora con la Selección? Venimos todos, los campeones y los que no, con una ilusión enorme por ganar por su país".

Expectativas: "He vivido momentos aquí con grandes futbolistas que lo han ganado prácticamente todo y los torneos no han salido como deseábamos. Ahora faltan compañeros, pero tenemos una ilusión enorme. Hay muchas ganas, gente joven y veterana con hambre de ganar cosas. Ojalá llego lo que todos deseamos, que es ser campeón".

Su cama, en la concentración: "Descansamos bien en nuestra cama de casa y todo lo que sea ayudar a descansar y recuperar bien, bienvenido sea".

Favoritismo: "La Selección tiene un grandísimo nivel, los jugadores de aquí y los que se han quedado fuera igual. Para el seleccionador es difícil. Vamos con la idea de trabajar, hay selecciones grandísimas y España es una de ellas. Vamos a respetar a todas y trabajar todo lo posible para hacer un gran papel".

Vuelta a la Selección: "No he trabajado nada especial, he seguido trabajando sin cambiar mucho lo de antes. Pasamos por momentos de forma, unos buenos y otros no tanto. Este año el estilo me ha venido mejor en el Atlético porque hemos tenido más el balón, hemos atacado más...".

El 6-0 a Alemania y la última ventana de selecciones: "Es imposible ganar 6-0 todos los partidos. Todos compiten, todos luchan y cualquiera te puede ganar. Ganar 6-0 no es una realidad. Tenemos que hacer las cosas bien para poder ganar, sea como sea: 1-0, 2-0...".

Busquets, nuevo capitán: "A mí me dieron el consejo en el Atlético de que no cambiara mi forma de ser y ese es el mejor consejo que se le puede dar a una persona, no cambiar ni creerte más que nadie".

Marcos Llorente, de lateral: "En cualquier posición que le ponga va a rendir y a hacer lo máximo posible para ayudar al equipo: de lateral, de medio centro, de delantero... Dará todo lo que tiene para beneficiar al equipo y beneficiarse él".

Más trabajo en España o el Atleti: "Estoy acostumbrado a trabajar en cualquier sistema, aquí y en el Atlético. Estoy fuerte de piernas, si no no estaría aquí, sino de vacaciones".

La final de la Champions: "No la vi. Estaba desconectando con mi mujer,, que tenía dos libres. Seguro que la veré ahora, que tengo tiempo en la concentración".

La ausencia de un capitán como Ramos: "Son decisiones del seleccionador. No se ha quedado sólo Ramos fuera, sino gente importante dentro de sus clubes y de España. Hay que respetarlo. Tenemos un grupo joven y la ilusión de hacer bien las cosas. Que la gente que no ha podido venir se sienta orgulloso de los que estamos aquí".

Rivales más fuertes: "Alemania, Francia, Portugal, Croacia... Todas van a dejarse todo para poder ganar la Eurocopa. Ya no sólo las favoritas, las menos favoritas van a ser difíciles de derrotar también. La gente se piensa que será fácil contra ellas, pero no es la realidad".

Su rol ahora: "Mi papel siempre ha sido ayudar, desde el campo, el banquillo o en la grada. Siempre va a ser el mismo, el de querer sumar para que gane el equipo. Tenemos una mezcla de veteranía y juventud, y eso es positivo. Podemos hacer una mezcla muy bonita para hacer algo grande en este torneo".

Ejemplo para los jóvenes: "Voy a sumar, sea como sea. Si me toca en el banquillo, dentro... Es lo que voy a hacer. No soy más ni menos que nadie. Es lo que siento".

Principal valor de España: "Llevamos tiempo preparando el torneo y viene la gente con muchísima ilusión y hambre. No quiere decir que los de antes no, pero se nota mucho en el ambiente. Sin tener tanta presión como antes, que se nos metía mucho y ahora se nota menos, y a la hora de jugar a la gente le va a venir bien".

Seleccionadores: "Todos tienen su idea. Luis tiene clara su idea de cómo vamos a jugar. Como centrocampsita tengo claro que quiere tener la pelota, presionar arriba, tener la posesión incluso para defender. Es cierto que tácticamente Luis me ha sorprendido. Es un grandísimo entrenador. Nunca lo había tenido en un club. El mensaje es bueno, independientemente del resultado, porque mantiene la misma idea".

Dificultad: "El grupo no va a ser fácil, son grandes selecciones. Siempre me suelo centrar en el primer partido. Ya tuvimos a Suecia en el grupo y tenemos que cuidar al máximo los detalles. Lo siguiente ya lo estudiaremos, pero ahora estamos con Suecia, que es el primer partido. Nuestra idea es ganar el primer partido para luego estar más tranquilos".