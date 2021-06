Rueda de prensa en directo de Sergio Ramos en su despedida del Real Madrid: streaming y vídeo en vivo online

El capitán del club blanco se marcha y atiende a los medios para contar sus motivos desde Valdebebas.

Sergio Ramos pone fin en la mañana de este jueves 17 de junio de 2021 a 16 años en el Real Madrid. Tras anunciarlo ayer, el capitán atenderá a los medios hoy, en una conferencia de prensa que podría ser muy polémica, desde Valdebebas por vía telemática. Antes, el presidente, Florentino Pérez, le homenajeará en las mismas instalaciones.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram del Real Madrid y recibe todo el contenido de Goal sobre tu equipo al instante en tu móvil

Sigue la rueda de prensa de despedida de Sergio Ramos en directo

Florentino habló primero: "Hoy no es un día fácil. No olvidaré aquel 8 de septiembre de 2005, cuando Sergio Ramos llegaba al Santiago Bernabéu para ser presentado. Tenía 19 años y unas ganas inmensas de comerse el mundo. Fue mi primer fichaje español, el de un chaval de Camas con una fuerza descomunal. No resultó sencillo, pero estábamos convencidos de que marcaría una época. Han transcurrido 16 años, querido Sergio, y en este tiempo has trazado una de las trayectorias más espectaculares en este club. Me siento orgulloso. Eres una referencia para nuestros aficionados y una leyenda. Aquí te has forjado como jugador y has sido el capián. Gracias por defender este escuco y esta camiseta, por dejarte el alma en cada partido. Siempre será el hombre de la décima".