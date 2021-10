El seleccionador y el capitán atienden a los medios desde Milán, en la previa del encuentro de mañana ante Italia.

La Selección Española ha llegado este martes, a eso de las 13:15 horas, a Milán, donde mañana se medirá con Italia por un puesto en la final de la Nations League. Antes, como previa a ese duelo y al entrenamiento en San Siro, a las 17:45 comparecen Luis Enrique y Sergio Busquets en rueda de prensa telemática.

Fabián, Brahim y Luis Alberto, rindiendo bien en la Serie A: "Lo están haciendo genial. Fabián ha venido muchas veces, estuvo en el Europeo. Pero creo que no sería justo decir públicamente lo que no me convence de ellos. Mi labor es encontrar a los jugadores que más se adaptan a lo que pido. Los tres pueden volver o venir. Sigo a muchos, sólo vienen 23".

Sin 9 puro: "¿Quién dice que no vamos a jugar con un delantero centro? A lo mejor jugamos con dos, quién sabe. No tenemos un 9 normal por las lesiones, porque Gerard Moreno y Morata, dos habituales, se han lesionado".

Fútbol más ofensivo de Italia, campeona de Europa: "Quizá sea una pregunta más para Mancini, que ha sido lo suficientemente capaz o inteligente para jugar de esta manera, ha llevado a los jugadores idóneos para esta manera de jugar, que no era la habitual en su país... Siempre hay corrientes de copiar lo que genera éxito, y si hay una era en la que ganan lso equipos de Pep (Guardiola), se intenta copiar, aunque sea difícil. A mí me gusta mi idea, nuestro fútbol, que nos acerca a la victoria...".

Gavi: "Le he dicho que disfrute del momento, que le ha llegado muy joven y es un privilegiado. También el ambiente, los compañeros, lo que quiere el míster..., para que sea más fácil cuando llegue. Si tiene la oportunidad, va a demostrar por qué el seleccionador ha confiado para que esté en la lista".

La influencia de jugar con falso 9 para los centrocampistas: "Es muy variante, depende de la variante de cada jugador, tanto del 9 que juegue como de los perfiles de los interiores. Veremos qué equipo sale mañana y qué sistema utilizamos. Todo varía muchísimo".

Ambición tras una carrera exitosa: "Siempre lucho para competir y ganar títulos. Esta oportunidad nos la hemos ganado. Estamos aquí cuatro selecciones muy potentes, con grandes seleccionadores y jugadores. Nos lo tomamos como un reto, con mucha ambición. Tenemos delante un rival muy difícil, la campeona de Europa, y vamos a usar nuestras armas, la misma idea que en estos partidos y en la Eurocopa. Ojalá salga bien y nos podamos plantar en la final".

Si sabe lo que sale en los medios: "Generalmente, no veo ni escucho nada. Es verdad que alguna vez veo porque me interesa el mundo del fútbol en general y se te puede colar algo".

Ruido alrededor de la Selección: "No estamos muy pendientes. Sabemos lo que es el fútbol en nuestro país, los seleccionadores que hay y todos los programas y diarios que hay, todo lo que llevamos detrás. Sabemos lo que pasa, si no no seríamos futbolistas y no sabríamos que hacer. Es la decisión del seleccionador, luego en los partidos hemos tenido el apoyo en la ciudad a la que hemos ido. Cuando empieza el balón a rodar, todo queda un poco al margen".

Nivel de la Selección: "El nivel no es bajo, ni mucho menos. Hemos tenido una experiencia reciente muy buena, la semifinal de la Eurocopa y mereciendo más, pero así es el fútbol. Ahora estamos en una Final Four y aquí estamos, junto a tres selecciones muy importantes. El nivel ha sido muy bueno, independientemente de quien haya venido, que eso es decisión del jugador. Esta debe de ser la línea. Tengo entendido que la gente está muy contenta con la Selección. No somos invencibles, pero en líneas generales el nivel está siendo muy bueno".