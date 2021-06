El atacante del Leipzig, con pasado en Croacia, comparece ante los medios.

Dani Olmo (23 años) charla con los medios desde Las Rozas con la vista puesta en el España-Croacia del lunes (18:00 horas, 'Telecinco'). Es una cita muy especial para él más allá de por tratarse de unos octavos de final de la Eurocopa: el catalán se enfrenta al país en el que se hizo un hueco en la élite.

Sigue en directo la rueda de prensa de Dani Olmo

Sobre sus sensaciones: "Me encuentro bien, animado y motivado al máximo. El objetivo era pasar a octavos y lo hemos conseguido. Sólo nos valía ganar en el último partido y lo conseguimos".

Sobre su suplencia: "Me siento bien. Estoy a disposición del equipo y de lo que considere el entrenador. El otro día no pude participar, pero lo importante es el equipo. Seguiré trabajando para ayudar al equipo cuando toque... Uno siempre espera jugar y ayudar al equipo en el campo. El míster decidió otro once, pero siempre voy a estar con el equipo, esté dentro o fuera. Lo más importante es que vayamos todos a una y eso será la clave de nuestro éxito"

Sobre Croacia, el rival: "Creo que destaca por el conjunto. Tiene jugadores muy buenos como Modric o Kovacic, pero si tuviera que destacar alguno seria Petkovic, que en los partidos grandes se crece".

El favorito para avanzar de ronda: "Han demostrado ser una gran selección tanto en el Mundial como ahora. No hay favorito, es al cincuenta por ciento. Vamos a darlo todo para llevárnoslo".

Sobre la personalidad croata: "Han demostrado en todos los deportes ser muy competitivos. Al ser un país no tan grande compiten mucho más y son muy de los suyos. Valoran mucho cada logro que consiguen. Son puro corazón, lo dan siempre todo por su país".

Jugar de visitante: "Preferimos jugar en casa con nuestra afición. El campo quizá esté un poco mejor y eso nos favorecerá. El campo nunca ha sido una excusa, era lo mismo para las otras selecciones. Imagino que el campo de Copenhague estará mejor y podremos jugar como siempre lo hemos hecho".

Sobre la posibilidad de nacionalizarse croata: "Es verdad que existía interés por la parte de Croacia, pero siempre he dejado clara mi postura. Mi sueño era estar en la selección y estoy donde siempre he querido estar".

El nivel de Modric: "Todos sabemos el jugador que es. Es muy importante en su club, pero en la selección incluso más. Es el motor, lleva la batuta. El juego de Croacia pasa por sus pies".