La españa futbolera se paraliza este sábado 23 de abril con motivo de la final de la Copa del Rey que disputan el Betis y el Valencia en el estadio de La Cartuja. El técnico valencianista, José Bordalás, y el capitán, José Luis Gayà, atendieron a los medios de comunicación en rueda de prensa antes de la final.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram del Betis y recibe todo el contenido de Goal sobre tu equipo al instante en tu móvil

Rueda de prensa en directo de Bordalásy Gayà previa a la final de la Copa del Rey 2022 Betis vs. Valencia: declaraciones, vídeo, streaming y TV

José Bordalás: "La Copa haría feliz a mucha gente para la que el Valencia es su vida"

Momento único en su carrera: "Es un momento muy importante para cualquier profesional, para mí y para los jugadores. Trabajamos para tener experiencias de este tipo en un torneo importantísimo como la Copa"

Cómo está el equipo: "El equipo está francamente bien, todos deseosos de que llegara este momento y muy motivados. Hay expectación porque es una final bonita".

Estado físico de Paulista: "Está bien, las sensaciones son buenas y ha estado trabajando bien. Tenemos una sesión previa a la final y va a estar con el equipo y tenemos motivos para ser optimistas con que esté en el once para la final, confíamos que esté casi con toda seguridad".

Su trabajo hasta llegar aquí: "Pienso más en lo demás que en mí, pienso en la afición, en el Valencia, en mi familia y la de mis jugadores y la gente que sufre. Estoy muy responsabilizado con la afición del Valencia porque me ha sorprendido ver la ilusión de la gente y cómo se van a desplazar para vivir la final. Es un momento único ante un gran equipo como el Betis".

Criticas al estilo de Bordalás: "Me hace gracia que se hable de eso, en las últimas horas nos acusaron de cosas que no son ciertas me imagino que con el objetivo de condicionar. Nunca he hecho eso para no faltar el respeto a otros clubes, a sus jugadores y a su afición. Nos faltan el respeto a un club que tiene más de 100 años. Se nos acusa de interrumpir el juego pero somos los que más faltas recibimos".

Motivación: "Somos el equipo más joven de LaLiga pero les veo bien. No hace falta un plus y creo que la respuesta del equipo va a ser buena. Tenemos enfrente un rival como el Betis que está haciendo una gran temporada, tiene una gran afición y una gran plantilla y juega prácticamente en casa y por eso es favorito".

Mensaje a la afición: "Les damos las gracias porque la respuesta está siendo increíble. Ha sido una sorpresa la despedida en el aeropuerto en un día laborable. Ojalá les podamos dar lo que más desean".

Sevilla, ciudad talismán: "Lo podría decir después del partido, no me suelo fijar mucho en lo anterior y sí en lo inmediato. El Valencia ha vivido momentos bonitos aquí pero es otro momento con otros jugadores. Mañana vamos a ver un gran espectáculo y disfrutaremos de un partido que todos estamos esperando".

Mensaje al vestuario: "No suelo hacerlo público porque yo les mando mensajes cada día, momentos como estos se viven pocas veces y hay que disfrutarlos".

Qué espera del arbitraje: "He sido crítico con el VAR, no con los arbitrajes".

Clave de la final: "Si lo supiera, lo diría. Tenemos que preparar un partido de este nivel para intentar que nuestro equipo salga ganador. Hemos tenido menos tiempo del habitual para afrontar la final y sólo pensamos en el partido de mañana. Visualizo un ambiente increíble pero el fútbol no deja de sorprendernos y por eso el fútbol mueve a millones de personas porque es imprevisible. Va a ser un bonito partido".

Betis, favorito: "Me parece bien y me lo han dicho en estas semanas pero no pienso en ello y me centro en mi equipo".

Su primera final: "Es mi primera final pero he vivido partidos para ascender y que eran ser o no ser jugándote muchísimo. Ya tengo experiencia en estos partidos y con esta responsabilidad. Estoy tranquilo y feliz".

¿Se imaginaba llegar a la final cuando llegó?: "Siempre intento llevar a mis equipos lo más arriba posible. En Copa hemos conseguido estar en la final y siempre aspiras a intentar conseguir objetivos ambiciosos, el Valencia es un histórico con una magnífica afición y siempre he aspirado a estar lo más arriba posible".

¿Ha fantaseado con la Copa?: "Todos tenemos fantasías y conseguir un título de Copa del Rey sería algo muy importante para hacer feliz a mucha gente trabajadora y que su pasión y su vida es el Valencia y lo antepone todo. Merecen que demos un plus".

Gayà: "Al final si ganamos mañana será porque somos un equipo antideportivo pero nos da igual"

El arbitraje: “No tengo que entrar en eso. Estoy seguro de que le árbitro lo va a querer hacer bien”.

Presión: "En Liga no estamos donde queríamos. Pero esa presión no nos tiene que afectar. Nos jugamos toda la temporada en esta final, pero es una presión buena. Bendita presión. Nos daría un título y el hecho de poder estar en Europa la siguiente temporada".

El artículo sigue a continuación

¿Favorito el Betis?: "Al final eso de que el Betis digan que es favorito no se quién lo dice. En una final se igualan las fuerzas. Somos un grandísimo equipo. Varios jugadores levantamos una Copa en 2019 cuando el Barça era favorito. Nosotros tenemos que estar centrados en cómo jugarles y hacer un partido exigente y frenar a los jugadores importantes que tienen".

Cómo se gana: "Tenemos claro cómo vamos jugar. Al Betis se le puede jugar de dos maneras, presionando arriba o metiéndonos más atrás en un bloque medio o bajo y a partir de ahí salir, pero lo importante es que todos los jugadores tenemos claro el plan".

Declaraciones de Pellegrini: "Sí que nos ha llegado. Son unas declaraciones que no tienen ningún sentido. Hay que jugar el partido y a partir de ahí que se hable. Al final si ganamos mañana será porque somos un equipo antideportivo y si ganan ellos será porque juegan bien. Ya sabemos eso".