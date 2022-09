Rueda de prensa de Xavi Hernández en el FC Barcelona hoy: vídeo, dónde ver en directo por TV, streaming y en vivo online

El técnico comparece para analizar cómo llega su equipo al duelo ante el Bayern Múnich, por la segunda jornada de la Champions League.

Xavi Hernández, entrenador del FC Barcelona, comparece este lunes 12 de septiembre en la previa del duelo que enfrentará a su equipo el martes 12 de septiembre contra el Bayern Múnich, por la segunda jornada de la Champions League. En este artículo, te contamos todo lo que ha dicho el preparador catalán en sala de prensa.

XAVI HERNÁNDEZ:

Experiencia:

"Tiene poca importancia. Lo que cuenta es la forma, también la experiencia y mostrar personalidad. No tengo problemas en poner a un joven que está bien".

Barça intenso:

"Entrenamos muy bien, al cien por cien, esto es innegociable. Es lo que me gusta como entrenador. El resultado no se puede cambiar, pero la intensidad es innegociable. Mostrar hambre. La actitud no puede faltar".

Cambio en nueve meses:

"Ha cambiado la mentalidad. Después del partido del año pasado hablamos mucho. Que esto es el Barça, que se tenía que correr, demostrar personalidad. La imagen no fue buena. Hemos cambiado la mentalidad, salir sin complejos. Se puede perder, pero hay que salir a ganar. Hemos ganando en personalidad y mentalidad. Los fichajes y victorias dan confianza, pero sobre todo destacaría esto, la personalidad y mentalidad de los futbolistas".

Jóvenes:

"Los jóvenes del Bayern tiene mucho potencial, pero destacaría todo el equipo. La presión alta, como tiran la línea defensiva. Es la idea que también tenemos nosotros".

Presión:

"No podemos sacar pecho. Los últimos resultados contra el Bayern nos dicen que tenemos que venir con humildad. El año pasado lo pasamos muy mal y lo debemos recordar. Estaría contento si lo dejamos todo en el campo y mostramos nuestro potencia. Si jugamos como últimamente, podemos ganar el partido. Esperanzado, pero con perfil bajo porque aquí lo hemos vistos de todos los colores y muchos colores han sido malos".

Punto de inflexión:

"En el Barça hay que reivindicarse cada día. Es un examen diario. Casi cada partido es la hora de la verdad, esto se dice y me hace gracia. Mañana es la hora de la verdad, claro que sí. Estamos muy contentos de estar aquí. El año pasado lo pasamos muy mal, pero creo que este año podemos competir mejor".

Soluciones:

"Tenemos la baza de Lewandowski. Es importante como descarga balones, como presiona en defensa, el timing, cuando debe aparecer para encontrar el hombre líbre. Entiende muy bien el juego. Pero también los laterales, interiores. Tenemos muchas bazas para mañana".

Thomas Müller:

"Es un jugador fantástico, lleva muchos años marcando la diferencia. Como entiende el juego en ataque y defensa. Es un líder tremendo en la selección alemana y el Bayern. Es difícil marcar a un jugador que entiende tanto el juego. No hacemos marcaje al hombre, más en zona y vamos a intentar controlar a todo el Bayern".

Raphinha:

"Es un jugador muy importante, dinámico, nos da en ataque y defensa. Entiende como debe bascular, trabaja para el equipo. Mañana tiene que ser importante".

Alineación:

"Salvo molestias de última hora, tengo claro el once".

Robert Lewandowski:

"A Robert lo veo muy bien. Está tranquilo, calmado, transmite confianza, es un líder natural para el equipo. Imagino que es un partido muy especial para él. Está motivado y estará fresco porque descansó el otro día. Intentaremos mostrar personalidad y competir ante uno de los mejores equipos del mundo".

Tocará defender:

"Visualizo un partido muy parejo. Los dos equipos queremos el balón. Los dos presionamos alto. Sufrimos los dos sin balón. Dejamos espacios a las espaldas. Partido intenso y con mucha lucha para tener el balón, que es trascendental. Partido intenso, agresivo.... intentaremos dominar aunque el Bayern tenga el balón".

Cuestionado el técnico del Bayern:

"No sabía que estaba cuestionado. El equipo está arriba. Es un gran entrenador. Su equipo trabaja bien, es intenso, llegan mucho al área, te hacen una presión alta fantástica. Me sorprende que esté cuestionado. Es la grandeza de estar en un club como el Bayern".

Casa del terror:

"No diría que sea así el campo del Bayern de Múnich. Lo he visto de las dos maneras. Goleadas a favor y en contra. El fútbol es cíclico. Solo los hemos ganado dos veces, nunca en este campo y esto marca el reto. Pero estamos en buena forma y con mucha ilusión".

Bayern y Elche, claves:

"Después de estos partidos llegará un parón y un calendario muy apretado posterior. Calendario atípica, pero hay que adaptarse. Planificamos la temporada y lo tenemos bastante hecho".

La importancia del partido:

"Hay muchas expectativas, pero el partido no cambiará nada si se gana, empata o pierde. No es para sacar conclusiones, aunque es un reto. Todo se ve diferente al año pasado. Hemos mejorado en muchos aspectos. Nos vemos capaces de competir. Tenemos la sensación, ilusión y reto de ganar el partido. Por fin. De cambiar la historia y dinámica. Jugamos contra uno de los mejores equipos del mundo, contra un grandísimo entrenador, pero no me gustaría que mañana se hiciera una sentencia por un resultado. Son solo tres puntos de una fase de grupos".

RONALD ARAÚJO:

Lewandowski:

"Todos sabemos su calidad. Lo sufrimos bastante y ahora tenerlo con nosotros es tremendo. Sabemos su calidad y que nos ayuda a seguir creciendo como equipo".

Fantasmas con el Bayern:

"Esta competición siempre es difícil, estamos trabajando bien, estos partidos nos hacen fuertes como equipo. Debemos tener humildad y al mismo tiempo mostrarnos como un gran equipo".

Aportación defensiva del equipo:

"Estamos a un gran nivel, sabíamos que debíamos mejorar de la pasada campaña: encajar pocos goles. Con la calidad de arriba y dejamos el arco a cero podemos ganar los partidos. Era algo pendiente a reforzar. Tendremos a grandes delanteros enfrente, pero esperamos dejar el arco a cero".

