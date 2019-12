Rueda de prensa de Simeone antes del Villarreal-Atlético: El Cholo se defiende y explica "el año de transición en el Atleti"

El técnico rojiblanco compareció ante los medios antes de enfrentarse al Submarino Amarillo en un duelo vital para ambos conjuntos.

Simeone salió en rueda de prensa previa al encuentro adelantado de la decimosexta jornada de Liga donde los rojiblancos deben romper su mala racha fuera de casa y sumar tres puntos para subirse a la lucha por el título ante un rival que se ha caido hasta decimotercera posición tras cinco últimas jornadas sumando un solo punto.

“Posiblemente tenga un mal español, las palabras se puedan confundir. Soy argentino e intentó reproducir lo que pienso y alguna palabra mal explicada en español pueda ser malinterpretada para los que quieran malinterpretarlas".

"Cuando me refiero a transición me refiero a un chico de 21 años como Lodi recién llegado y de un jugador como Filipe que se fue con 34. Hablo de Joao Félix que tiene 20 años y otro como Griezmann que tiene 27. Nos tenemos que renovar como lo hicimos cada año para competir en cada partido para dar lo mejor de nosotros. Quien considere que la palabra transición significa tomar el sol y esperar a que las flores crezcan solas evidentemente llevo 8 de técnico y 5 de jugador es que no me conoce. Pude explicarme mal pero los que me conocen saben a dónde voy".

"¿Estás últimamente más en el disparadero? Ha pasado desde que llegué. Todos los años dijeron que el grupo no estaba conmigo, que estaban enojados… siempre hay movimiento, cuando los resultados no son los mismos. Siempre se intenta sacar conclusiones que no son claras. Siempre hubo un periodo en esa línea. Desde el lado que siempre tuve: paciencia, energía y seguridad en lo que pienso ganemos o perdamos porque esto es fútbol. Sé lo que quiero porque conozco a los jugadores".

"No, siempre me imagino cosas negativas. Siempre hay cosas a mejorar, no me imagino cosas negativas. Nos encontramos con situaciones que pueden suceder, es un juego y no cuenta lo que hicimos en el día anterior. Nos centramos en el juego que viene, de un gran rival y será un partido que debemos llevar a donde queremos".

¿Obligación de ganar títulos? Nuestro objetivo es competir partido a partido y no vamos a cambiar. La imaginación la tenemos todos pero lo que cuenta es el día a día.

¿Mirarse al y no al Barça y al Madrid ha podido enojar a la afición? Nosotros miramos al que tenemos más cerca. Primero acercarte a los que están delante de ti y luego a los de delante.

¿Cavani, refuerzo de Invierno?

¿Cavani, regalo de Navidad? No hablo de jugadores que no tenemos nosotros. Siempre hablamos de los que tenemos.

La situación de Giménez

Giménez trabaja con el grupo, volvió a hacer fútbol. Entró bien, no vendrá a porque todavía debe ajustar situaciones sobre todo a funciones defensivas. Imagino que para la Champions sí, espero que esté bien para entonces.

En lo que busco de los equipos que es una fortaleza como bloque. Entiendo el juego así, a partir de la necesidad defensiva no entiendo que haya que poner 10 defensores ni al revés. Considero el equilibrio, necesitamos potenciar lo que se hizo bien y a partir de ahí crecer.

Considero que es normal porque la responsabilidad que tengo es mucha y la comparto con el club, con los trabajadores, con la plantilla. Hay que buscar las mejores soluciones para que vuelva la naturalidad que es ganar.

