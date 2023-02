Rueda de prensa de Quique Sánchez Flores en el Getafe hoy: vídeo, dónde ver en directo por TV, streaming y en vivo online

El entrenador del equipo azulón se mostró muy enojado: “Hay jugadores que no han podido jugar, otros no han querido”

Parecía una rueda de prensa más en la previa de un partido de LaLiga. Sin embargo, el entrenador del Getafe, Quique Sánchez Flores, se encargó de lanzar una bomba antes del encuentro frente al Atlético de Madrid: “Hay jugadores que no han podido jugar, otros no han querido”.

Más frases del entrenador…

Sobre su descontento: “Alguien tendrá que explicar algún día por qué hubo jugadores que no han podido jugar, otros no han querido jugar o no se han sentido identificados con el club”.

Sobre Maksimovic: “Ha estado no disponible durante todos estos partidos, eso habrá que preguntar al jugador la razón pero no ha estado disponible. Ha sido una ilusión llevarlo al banquillo pero no ha habido manera de que pudiera jugar. Habrá que preguntar al club porque ocurren esas cosas, que un jugador que no se sienta identificado con el club tenga que lidiar con estas cosas durante dos mercados seguidos. Ya pasó lo mismo en verano. Jugó 3 o 4 partidos sin sentirse identificado”.

Sobre Arambarri y Munir: “Si hubiese sido egoísta, los hubiera llevado la semana pasada. Tuve que hablar con ellos para poder dejarlos fuera, los dos tienen muchas ganas de estar mañana”.