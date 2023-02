Rueda de prensa de presentación de Rubén Baraja como entrenador del Valencia CF en directo: vídeo, dónde ver por TV, streaming y en vivo online

El nuevo técnico del conjunto Ché se hace cargo del equipo hasta final de temporada.

Rubén Baraja tiene mucho trabajo por hacer en el Valencia CF, club que anunció el martes 14 de febrero su contratación hasta el final de temporada. Este miércoles, el nuevo preparador del conjunto de Mestalla ofrece la rueda de prensa de presentación y brinda respuestas a los medios presentes.

El ‘Pipo’ es uno de los grandes en la historia del Valencia, ganando como jugador dos Ligas de España, una Copa de la UEFA, una Supercopa de Europa y una Copa del Rey, en la década de los 2000.

A continuación, las frases más destacadas que da el hombre que llega al Valencia para sustituir a Voro y tratar de levantar el vuelo de un equipo que se encuentra en la zona baja de la clasificación de Primera División..

¿Crees que este club tiene hoy por hoy la viabilidad para volver a ser grande?

"Yo lo que quiero es transmitir lo que sentía cuando estaba dentro. Yo quiero transmitir mi experiencia como jugador. A partir de ahí nosotros tenemos que trabajar, insistir y creer en nuestra idea. Yo no voy a hablar de largo plazo. Quiero hablar de mañana y del próximo partido. Ahora no es momento de hablar de cuándo el Valencia volverá. El fútbol es cíclico. Hay momentos de estar arriba, en el pico de tu historia, y otros más difíciles"

Estilo de juego

"Me gustaría conseguir equilibrio. Mis equipos tienen unos rasgos diferenciales, me gusta el orden, organización. Tienen una idea para defender sin pelota. También considero que es importante ser protagonista con balón"

¿Si el club te pide opinión, opinarás sobre la plantilla? ¿Te preocupa la situación al respecto?

"Si me preguntan daré mi opinión. La plantilla que tenemos es la mejor que podíamos tener. Ellos nos tienen que llevar a cambiar la dinámica. Cuento con todos, todos no pueden jugar pero todos serán importantes. Necesitamos que todos nos ayuden. Yo se lo diré mañana a todos. Aquí no está en juego el contrato de nadie, sino la viabilidad de un club. El Valencia tiene que estar en Primera División. Esto es lo que es importante. No tengo dudas en que los jugadores empujarán, querrán y darán su máximo"

¿Qué crees que se ha perdido para que ahora a los jugadores ya no les pese la camiseta?

"Yo no estoy capacitado para valorar todos los motivos por los que el Valencia ha llegado a esta situación. Lo que sí considero es que el Valencia es un club muy grande en todos los sentidos que ahora está pasando una situación difícil. Los jugadores deben sentir cuál es la importancia de estar aquí. No me sirve como excusa la juventud. Lo primero que hay que hacer es asumir la situación en la que estamos. Si no es muy difícil encontrar soluciones. En el momento en el que nos demos cuenta de esto, todo irá mejor. Eso es lo que ellos deben sentir. El Valencia tiene una exigencia muy alta y nuestros aficionados nos exigen porque la historia del club es la que es y la que nos hemos ganado durante años. No es forma de presionar, deben sacar su mejor versión, liberarse. Este equipo ha jugado bien a fútbol en algunos momentos. Ahora solo hay que cambiar la dinámica"

¿Qué mensaje le das al valencianista que estos momentos tiene mil preocupaciones en la cabeza? ¿Qué idea futbolística o planteamiento le ves al equipo de cara a lo que viene?

"Ahora mismo necesitamos a la afición. Es una realidad. Lo pienso así. Con respecto a lo que yo espero del equipo, espero lo mejor. Tratar de encontrar la mejor versión, esa calidad que hace que mis jugadores estén en el Valencia. Que se sientan con confianza para tratar de hacer cosas. Queremos sacar su mejor versión. Queremos competir como equipo y trasladar un mensaje de que somos un equipo compacto, competitivo y que sabe lo que se juega. Queremos también saber interpretar los momentos, que para mí es lo más difícil"

Ratificaron a Gattuso y él acabó dimitiendo. ¿Quizá el vaivén de decisiones es el motivo para que el equipo esté aquí? ¿Hay autocrítica?

Corona: "No creo que la situación del equipo actualmente en la tabla venga marcada por estos quince días. Hemos llegado aquí por el trabajo de toda la temporada. Por insistir o incidir en la respuesta. El 29 se ratificó a Gattuso porque creíamos en eso, en la estabilidad. No queríamos vaivenes. Luego llegó lo que pasó. Con Voro no se dieron resultados, como lo comenté anteriormente"

¿Te preocupa la crispación de la afición con el máximo accionista, Peter Lim? ¿Te preocupa que esto afecte a la plantilla?

"Con respecto a la plantilla no podemos permitirnos este lujo. Ellos son profesionales y deben adaptarse a las situaciones que se den. Queremos hacerles sentir que si son jugadores del Valencia es por algo y que están en una gran club. Queremos darles a la afición motivos para volver al campo. Me gustaría que la afición en este momento no hiciera manifestaciones. Necesitamos el apoyo de la gente ahora en este momento. Ellos, entiendo, que puedan manifestarse de la forma en la que consideren. Yo no puedo valorar esto, no es mi objetivo o prioridad"

¿Cómo afronta usted su debut en Primera?

"No tengo esa sensación (respeto o miedo). Estoy disfrutando del momento, de la gran responsabilidad que supone esto. Voy a debutar en la categoría como otros muchos. Esto no me tiene preocupado. Yo me tengo que centrar en preparar bien el próximo partido. Aprovechar estos días y tratar de encontrar el camino para estar cerca de ganar y conseguir puntos. Todo lo demás... la experiencia se gana con situaciones. Cuando yo llegué al Valencia como jugador era la tercera opción. Al final el club me eligió a mí y tuve la suerte de jugar aquí diez años. Lo importante es tener la posibilidad de estar aquí. Creo mucho en mí mismo, en mi trabajo. Esta situación se puede cambiar"

¿Usted cree que este es el reto más importante que ha tenido como entrenador?

"Sinceramente sí y sobre todo por todo lo que significa. Es un reto con el equipo al que yo amo con la ciudad a la que yo adoro. Aquí soy absolutamente feliz en todos los sentidos. Sé lo que significa este reto pero lo tomo con determinación y carácter. Hay que ser valiente en la vida y buscar las cosas siendo optimista"

Pesimismo en torno al equipo. ¿Por qué crees que os podéis salvar?

"Yo creo después de mi análisis, de lo que he podido ver y de ver el progreso del equipo. Considero que el Valencia debe tener la entidad suficiente como para salir de esta situación. Hay determinadas cosas que no puedo conocer de primera mano porque estoy 'aterrizando' pero por mi información hay un grupo que quiere creer y crecer. Es un grupo joven que es algo que a mí me motiva mucho. El jugador joven tiene la mentalidad de crecer. En mi carrera deportiva si algo se ha destacado siempre ha sido la de poner a los jóvenes, igual por empezar en el fútbol formativo. Algunos de los jugadores que están en el primer equipo estuvieron conmigo en el juvenil. Si haces un buen trabajo y crees en ellos pueden llegar a la élite. Creo en las posibilidades de mejora y en el crecimiento de este equipo. Creo además en nuestro trabajo como cuerpo técnico. Trataremos de darles las herramientas para que ellos encuentren las herramientas para ser competitivos y ganar partidos. La situación es difícil, no hay que obviarlo. Pero confiamos en encontrar el camino con trabajo, esfuerzo y humildad".

¿Qué has sentido como entrenador al entrar por primera vez a Paterna?

"Una gran emoción porque te reencuentras con un montón de gente que ha trabajado en el club y que te han visto tu carrera deportiva. Buenos trabajadores, gente que suma y sigue en el club. Que te recuerdan con cariño y respeto por todo lo que he conseguido. Ha sido bonito, vuelvo a casa. Desde el utillero, hasta el fisio, la persona que nos abre la puerta cada día. Mira, al final, son gente que me han visto en mi etapa como jugadores, gente conocida y que va a sumar y empujar. Son muchas emociones las vividas desde el momento en el que me he despertado. Una cosa es lo que pasa ayer, todas las llamadas y todo cuando se produce la noticia. Y otra cosa es hoy levantarme con la sensación de levantarme siendo entrenador del Valencia. Ha sido especial".

¿Qué ha salido mal estos 15 días con Voro y su staff añadido? ¿Por qué no se ha podido dar la vuelta a la situación?

Corona: "El trabajo ha sido estupendo y aprovecho para agradecerle de forma personal como por parte del club su esfuerzo a Voro. Lo que no se han dado son resultados, que es lo que necesitamos. En ocasiones no se dan porque estás en una dinámica que cada detalle se te va en contra. Hemos hecho un análisis algo detallado y creo que estábamos mejorando pero no nos estaba llegando. No habíamos conseguido el cambio de dinámica. Ese es el motivo de tomar la decisión del cambio de entrenador"

¿Te arrepientes de decidir por Voro en su momento?

Corona: "Era la decisión que creíamos que iba a ser la mejor. Teníamos muchos partidos de forma inminente y conocía al club. Cuando se tomó esa decisión fue creyendo que era lo mejor. Comenzamos a sentir cosas en el día a día y llegaron los malos resultados. Y ya planteamos el cambio de entrenador"

¿Cómo has sentido a la plantilla?

Baraja: "Esta mañana fue a Paterna. Hacía mucho tiempo que no iba. Estuve en el club en mi primera etapa como entrenador, de Juvenil. El cambio es brutal. El club tiene unas instalaciones super modernas. Tenemos toda la tecnología a nuestra disposición. He podido ver a varios jugadores. Ellos quieren empujar y lógicamente han sucedido cambios. Ellos lo que necesitan es asentarse, encontrar rápidamente que yo como líder del equipo y del vestuario les explique realmente qué es en lo que yo creo y qué quiero hacer. Necesitamos trabajar mucho en el día a día. Es el plantamiento inicial. Luego conseguir resultados nos refrendará nuestro trabajo. A los chicos los veo con buena sintonía. Ayer hablé con los tres capitanes y me mandaron un mensaje positivo. El equipo quiere, pero claro... yo esto tengo que hacerselo sentir. Ellos tienen que sentir lo importante que es jugar en el Valencia CF y que el Valencia CF es un club muy grande"

¿Miedo a que se oscurezca su leyenda por hacerlo mal como entrenador?

"Ese riesgo está. Que yo venga aquí es algo valiente. Lo asumo. El momento me hubiera gustado que fuera otro. No es algo que me vaya a restar energía. Vamos a dejar nuestro 120%. El máximo. Cuando tu dejas el máximo las cosas pueden ir mal o bien, pero esto es algo que hay que afrontar con gran responsabilidad. Esto hay que afrontarlo con carácter, echarle responsabilidad. Queremos conseguir los objetivos".

¿Ha hablado con Peter Lim?

"No. No he tenido la oportunidad pero es algo que no me preocupa ni me obsesiona. Estoy centrado en lo importante"

¿De verdad no has soñado con seguir luego en verano?

"No me lo he planteado realmente. Yo lo único que sentí es que por fin había llegado la oportunidad que estaba llegando de ser entrenador del Valencia CF. No me he planteado nada más. Siempre me he centrado en poder mandar un mensaje potente de lo que necesitamos en este momento. Yo no le puedo pedir nada a la gente, ni a nuestro público ni nada. Nosotros tenemos que darles a ellos trabajo, actitud, todo lo que ellos necesitan. Queremos su aliento. Esto nuestros jugadores tienen que sentirlo. Lo otro es para mí secundario. Yo quiero cambiar esta dinámica y me siento capacitado para poder hacerlo. Llevo una trayectoria de varios equipos de Segunda, lo cual me hace estar tranquilo antes de este reto. La mayoría de situaciones que he vivido han sido parecidas, casi nunca ha empezado algo de cero. Me siento con la confianza, con la preparación... pero lógicamente no pienso más allá de mañana"

¿Cómo fue la conversación con Lim para proponer a Baraja?

Corona: "Fue una reunión muy directa. Primer punto fue qué le está pasando al equipo. Segundo lugar, posibles soluciones. Entre ellas, el cambio de técnico. Y ante esa decisión, cuales eran las alternativas. Presenté el reporte de lo que nos podía ofrecer Rubén como número uno. Comentamos cómo fue la entrevista personal con él y Lim se mostró muy contento ante el reporte que le hago. Ese convencimiento, ilusión y compromiso que desprende. Desde allí mismo llamamos a Rubén"

Sistemas de juego. Al equipo le falta un '6'. ¿Qué opinas?

"Realmente no es una valoración fundamental el 4-4-2. En mi trayectoria ha sido sello característico, creo en ese sistema pero estoy abierto a otros sistemas. Dependerá de lo que necesita el equipo. Buscamos que el equipo sea competitivo y nos da igual el sistema. Eso es lo que me obsesiona y en lo que voy a trabajar en el día a día".