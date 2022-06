Rueda de prensa de Luis Enrique y Busquets antes del Suiza-Selección España: Nations League 2022

Entrenador y capitán de la selección española contestan a las preguntas de la prensa antes del Suiza-España.

Por Jorge C. Picón - España busca su primera victoria en esta edición de la Nations League. Tras empatar contra Portugal y República Checa, los de Luis Enrique viajan a Ginebra para enfrentarse a Suiza. Todos los futbolistas están disponibles para retomar el rumbo tras dos primeros encuentros en los que el equipo dejó dudas. Especialmente en el último en Praga, en el que un gol tardío de Iñigo Martínez permitió empatar a España a pesar de jugar uno de los peores encuentros de los últimos tiempos.

Antes del duelo contra Suiza, Luis Enrique y Busquets responderán a las preguntas de la prensa. Entrenador y capitán tienen mucho que analizar después de los dos empates previos. Además, el Mundial está a la vuelta de la esquina y hay muchos jugadores que se juegan en estos encuentros tener o no un billete para Qatar.

Luis Enrique

Ansu Fati. "Me mantengo en lo que dije. Mucho tacto y mucha tranquilidad. Es un premio para que vuelva a escuchar las premisas de la selección. En mi opinión, está mejorando entrando en dinámica y con ritmo de competición. No puedo decir si va a estar en el próximo partido. Hay que ir poco a poco con él"

Once. "Es una decisión que mañana veréis. Me han gustado la mayoría de los jugadores. Algunos han estado un poco por encima. Me suelo fiar de los entrenamientos. Es una competición muy corta y los dos primeros resultados no han sido los esperados. Necesitamos puntuar para tener opciones de estar en la Final Four. Normalmente tengo una idea que suelo cambiar después del último entrenamiento".

República Checa. "Uno está condicionado por lo que ve en el terreno de juego. El resultado marca claramente el análisis. En este caso, después de ver el partido pienso que fue complicado pero que la selección hizo más para ganar el partido. Ganan los partidos los que marcan más y no los que hacen más ocasiones, lo sabemos. Pero estoy contento con lo que vi"

Eric García. "¿Qué puedo decir que sea positivo y no genere polémica? Si eres futbolista profeisonal tienes que estar preparado para esto. Y hay jugadores que ponen muy cachondos y aficionados, también es verdad. Es un jugador maravilloso. Estas situaciones son injustas porque ha cometido un error. Lo único que hay errores que le gusten a determinados sectores. Mientras sea seleccionador y mantenga el nivel, va a seguir viniendo. Y a aguantar la presión. Eric es el primero que sabe que si viera dos o tres jugadores mejores que él los traería, pero no es así"

Trabajo. "Yo que estoy descansado porque hay pocas fechas FIFA y esta es muy complicada para los jugadores, con ganas de descansar. Pero tengo un grupo tan especial que no he visto un atisbo de apatía. Estoy más cansado yo que ellos. Es un grupo muy fácil de llevar. Es una competición que a pesar de lo que nos rodea, es muy atractiva. Nos estimula poder ser la primera selección que juega dos Final Four seguida"

Hablar con Eric. "Ya no me meto en más charcos"

Futuro de algunos internacionales. "No ha afectado. No sé ni qué jugadores acaban contrato. Y si es así, que suerte tienen porque van a tener la sartén por el mango. En mi carrera solo estuve una vez. Qué suerte tienen. Aquí veo a la gente hiper concentrada"

Suiza. "El primer partido contra República Checa no merecieron perder. Encajaron dos goles en dos saques de banda difícilmente aceptables. Es un equipo con un nivel físico y defensivo alto. Contra Portugal, se adelantan pero les anulan el gol. Me gusta Suiza. La conocemos porque nos enfrentamos contra ellos en la Eurocopa. Está muy trabajada. Presiona alto y tiene el ritmo necesario para complicarte la vida. Tiene la idea que tenemos nosotros en cuanto a controlar los aspectos fundamentales del juego"

Gabi. "Pedri si tiene un estilo como Iniesta, que parece que está bailando. Gabi, no sé. No lo conocéis. Es un proyecto. Hay que seguir trabajando y creciendo. Pero no le veo un jugador del pasado que se le pueda asimilar".

Presión tras pérdida. "Para mí es el partido que peor han presionado los delanteros. Solo nos generan tres ocasiones. La presión arriba falló. Si los delanteros no presionan bien el resto se resiente. Individualmente en los duelos no somos el mejor equipo, pero colectivamente sí. Aún así, creo que podríamos haber ganado".

Sorpresas en la lista. "No ha venido nadie nuevo. Algunos que han venido que llevaban tiempo sin venir, como Marco, los conozco perfectamente. En estos cinco meses pueden aparecer sorpresas y ojalá salgan. La selección debería salir de los 45 o 50 jugadores que solemos traer"

Planteamientos contra equipos defensivos. "Si repasamos partidos de la Champions, todos hemos visto partidos en los que un rival se cierra. Eso hizo República Checa, pero a partir de marcar su gol. En el gol de Gabi creo contar siete jugadores suyos dentro del área. Eso es difícil de combatir. Ni los mejores equipos encuentran soluciones en algunos partidos. Hay diferentes soluciones, pero es complicado. Cualquiera de los jugadores de esta selección podría solucionarlo".

Busquets

Eric García. "Conociendo a Eric, seguirá igual. Es una persona muy tranquila que lo que le importa es lo que pasa dentro del campo. Solo te puedo hablar bien de él. Es un gran jugador y un magnífico compañero. Es el proceso de un equipo o una selección top. Esto es fútbol y hay que crear debate"

Piqué. "No sé si quiere volver, y tampoco lo diría. Si el decide que sí, pues será uno más para poder entrar en las listas. Primero tendría que posicionarse"

Informaciones de la RFEF. "No nos afecta. Venimos a entrenar y a jugar y nos mantenemos al margen. Yo conozco a Rubiales desde hace tiempo y sé como es como persona. Él no tiene que dar explicación, solo lo que considere pertinente"

Del Bosque. "Siempre le he estado muy agradecido a Vicente. También por las palabras que me dedicó, aunque soy una persona mentalmente fuerte. Me lo tomé de la mejor manera"

Calendario. "Sí que se ha juntado y parece que cada vez hay más partidos. No sé cómo va a quedar. Van a hacer más competiciones. Se han planteado mundial cada menos años, otro mundial de equipos. Lo buenos ería que sea como antes, con un calendario con más responsabilidad para todos y que sea un organismo que lo decidiera".

Gabi. "Fruto de su juventud, él es así. Es muy bueno y lo refleja en el terreno de juego. Irá evolucionando porque tiene mucho que aprender. Le veo bastante diferente a lo que hemos tenido. Pero es muy joven y todavía tiene mucho que apreder. Pero tiene un talento natural enorme"

El artículo sigue a continuación

Favorito para Qatar. "Cada Mundial es diferente. Es un grupo bastante joven pero que en este corto tiempo hemos tenido muy buenas experiencias. Hemos sido muy buen equipo, difícil de ganar. Es verdad que nos ha faltado acierto. Llegamos en ese papel. En las anteriores teníamos más calidad individual, pero eramos un equipo menos trabajado, menos sólido. Va a depender de detalles. Hay que centrarse en lo que viene"

Suiza. "He jugado mucho contra Suiza en estos últimos tiempos. Es un equipo con jugadores de nivel. A algunos han pasado por la liga y otros son experimentados en Europa. Han sido partidos igualados. Sabemos que va a ser duro e intentaremos mejorar lo que hemos hecho en los dos últimos partidos"

Renovación y rebaja salarial en la Barcelona. "Yo estoy centrado en la selección. No ha pasado nada, pero yo estoy tranquilo. Cuando vuelva, no sé lo que me dirán. Me gustaría que me lo dijeran a mí y no enterarme por otro lado. Creo que no es bueno hacerlo a través de la prensa, mejor cara a cara. Yo estoy dispuesto a encontrar una solución. He salido del fútbol base del Barça y he dado la cara siempre. No he sido ningún problema".