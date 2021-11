En el día previo al gran choque frente a Suecia, una especie de final para ver quién clasifica directamente a la próxima Copa del Mundo y quién debe jugar la repesca, Luis Enrique atiende a los medios de comunicación y analiza el presente de la Selección de España.

Las principales frases del entrenador asturiano

La importancia de Busquets: "Los hechos hablan mucho mejor que las palabras. No hay dudas de que Sergio Busquets es uno de los mejores mediocampistas de la historia del fútbol mundial".

La previa de los partidos: "Como jugador, dormía de maravilla antes del partido y después muy mal. Y como entrenador me pasa lo mismo. Antes duermo muy bien y después ni borracho".

Suecia, el rival: "Los entrenadores tenemos que ser precavidos y es muy importante centrarnos en las dificultades que vamos a tener. Suecia es una selección que defiende muy bien, siempre nos ha costado hacerles gol".

Cautela: "Antes de empezar la clasificación hubiéramos firmado estar en esta situación, pero todavía no está hecho el trabajo, falta lo más difícil. El rival también va a tener sus oportunidades".

Los antecedentes: "He revisado el partido de la Eurocopa y también el de la primera vuelta. También los que han jugado contra Grecia y Georgia. Nosotros no vamos a cambiar nada. En la Eurocopa, fuimos infinítamente superiores y con muy mala suerte pudimos haber perdido. Tampoco creo que mereciéramos la derrota en la primera vuelta, pero el fútbol no sabe de merecimientos, ni justicia. Va a haber dificultades y necesitamos al público".

Sobre su renovación: "El futuro es incierto para todos. El futuro es mañana. mejor dicho, hoy. Eso es lo que me motiva. La química que hay con la Federación es muy buena".

El campo de juego: "El césped está mejor que en el verano, pero cuando acabemos el partido podremos analizar si el césped ha influido o no".

El respaldo a su trabajo: "Siempre me he sentido respaldado como seleccionador más allá de que los entrenadores no somos tontos y sabemos que dependemos de los resultados".

La estrategia contra Suecia: "Cada uno va a mostrar sus armas y nosotros vamos a intentar tener el balón tanto como podamos y tan cerca de su portería como podamos. Nos valen dos de los resultados que se pueden dar, pero no vamos a especular".

La palabra del capitán, Sergio Busquets

Sus partidos en La Roja: "Llegar a este número de internacionalidades es un orgullo. Estoy contento por superar a dos excompañeros y amigos (Iniesta y Xavi). Estoy muy satisfecho por lo que supone".

Sobre el fichaje de Dani Alves: "Es una alegría. Sabiendo lo profesional que es, nos aportará muchísimo. También dentro del vestuario, gracias a su carácter y gen ganador".

La estrategia contra Suecia: "El objetivo es ir a ganar el partido. Lo afrontamos con intensidad y con ganas de ir a por la victoria, que es lo que hacemos en todos los partidos".

Su presente: "Me encuentro muy bien y estoy disfrutando mucho en el último tiempo. Hay un grupo espectacular y un entrenador que confía mucho en mí, y eso se agradece".

Su relación con Xavi: "Como jugador, Xavi ha sido uno de los mejores, si no el mejor, de la historia de España. He tenido la suerte de conocerle como persona y es todavía más grande. Hemos disfrutado muchísimo y teníamos un 'feeling' especial entre Iniesta, él y yo. Como entrenador, le deseo lo mejor. Sé como ve el fútbol y con los entrenadores que ha tenido seguro que ha aprendido muchísimo. No puedo desear con más ganas que le vaya bien".

Sobre Luis Enrique: "Es un entrenador 'top', de los mejores del mundo sin duda. Tuve la suerte de tenerlo en el Barça y sé lo que trabaja con su 'staff' y la manera en la que se muestra al grupo. Es un lujo tenerlo en la Selección porque normalmente este tipo de entrenadores están en clubs".