El técnico asturiano compareció ante los medios en la previa del partido ante Portugal

La selección española de fútbol afrontará este jueves el primer partido de la UEFA Nations League 2022-2023 ante Portugal en el Benito Villamarín de Sevilla. En la previa del partido, Luis Enrique ha comparecido en rueda de prensa para analizar la actualidad del equipo nacional.

Rueda de prensa de Luis Enrique previa al Selección España vs. Portugal de la UEFA Nations League 2022-2023

¿Hay más que perder que ganar en estos cuatro partidos?

"Nuestro objetivo es el de ganar esta competición, es el objetivo que tenemos siempre antes de cada partido o competición. El objetivo es ganar los cuatro partidos. Será muy difícil, no creo que ningún equipo sea capaz de ganar los cuatro partidos. Nuestro objetivo tiene que ser aspirar siempre a lo maximo. Uno puede buscar atenuantes, pero son las mismas condiciones para todos".

Rivalidad histórica España vs. Portugal

"Creo que es una rivalidad más que positiva y optimista, más teniendo en cuenta los proyectos a futuro que tenemos como países, como es el de organizar un Mundial. Lo veo como un partido bonito. En ninguno de los partidos anteriores ha habido cosas feas. Esperemos que haya un buen espectáculo y que sirva como estímulo para que la gente se lo pase bien".

El Mundial en noviembre

"Cuando hemos ido al sorteo del Mundial es una pregunta que nos hacemos los entrenadores. En mi experiencia, por los tres mundiales que jugué, llegas al final con las baterías claramente agotadas, pero el estímulo del Mundial supera cualquier cansancio. El hecho de que se produzca en el ecuador de la temporada o incluso antes puede ser beneficioso para que haya un nivel físico más alto, pero nadie tiene la certeza de que vaya a ser así. Pero repito, circunstancias diferentes pero no las podemos considerar como adversas. ¿Ansu? Está bien. Está bien más allá de la situación que ha tenido que vivir esta temporada. Estamos para ayudarlo, para intentar gestionar si es posible que tenga minutos, pero simplemente para que se llevase una alegría a final de temporada. A él le vendría bien jugar claramente, pero estos son partidos oficiales y necesitamos que los jugadores estén al 100%".

Marco Asensio

"Lo he visto muy bien, ha sido un jugador que ha estado con nosotros muchísimo tiempo. Tiene una calidad individual a nivel técnico TOP sin ninguna duda. Pero no lo veo como un hándicap. Lo importante es estar aquí. Entrenando lo he visto muy bien, compitiendo ya veremos".

¿Liderazgo?

"Por supuesto que veo jugadores con madera de líder. Los capitanes Busi, Jordi, Koke... se lidera desde el rendimiento en el terreno de juego. Es cierto que mis listas van siendo más previsibles pero los jugadores no son tontos, saben que las listas siempre están abiertas. De hecho, habrá sorpresas antes del Mundial. Yo espero que haya sorpresas, siempre estoy abierto a seleccionar a jugadores que nos pueden hacer mejores".

¿Tiene Ansu capacidad para llegar al 100% para el Mundial?

"Hay que olvidarse de la lesión de Ansu Fati. Está recuperado. Lleva jugando en el Barça el último mes y medio. Es un jugador plenamente recuperado. En función de lo que veamos en los entrenamientos tendrá oportunidad para competir. Cuando un jugador necesita mucho tiempo sin jugar lo que necesita es jugar".

¿Han cedido Cristiano y Messi el relevo del fútbol mundial?

"Yo no soy periodista, soy entrenador y no me dedico a destacar quiénes son los reyes del fútbol. Los jugadores que han estado mucho tiempo a este nivel y que lo han ganado todo se les juzga por lo que hacen en el presente. Disfruto viendo a los buenos jugadores y a los jóvenes y a los que salgan".