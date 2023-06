Rueda de prensa de Luis de la Fuente, previa al partido frente a Croacia de la final de la UEFA Nations League

El seleccionador y Rodri han comparecido ante los medios en la previa del partido ante Croacia

El seleccionador nacional, Luis de la Fuente y Rodri, han atendido a los medios de comunicación esta mañana en la previa del choque que supone la gran final del torneo: Croacia vs. España. Será la tercera final de la Nations League, una competición que todavía no ha ganado ninguno de los dos equipos y que para La Roja, puede suponer su primer título en 11 años.

Declaraciones de Luis de la Fuente

Cambios de la semifinal a la final. "Vamos a esperar a esta tarde al último entrenamiento. Están todos perfectamente y tengo fe ciega en cada uno de ellos. Tenemos que darle una vuelta, los cambios no se hacen por capricho. Valoraremos muchas cosas".

España, selección joven. Croacia, experimentada. "Veo la final muy igualada. Dos grandísimos equipos; hoy, somos los dos mejores equipos de Europa. Cada uno tratará de imponer sus argumentos. Todo son virtudes en ambos equipos".

Rodri y Modric, ¿los dos mejores de Europa? "Es muy subjetivo, pero son dos fueras de serie. Para mí, Rodri es el mejor mediocentro del mundo. Modric es otro 'top' mundial. Indudablemente, dos de los mejores del mundo en su posición.

Gran estado de forma. "Mi equipo está en el mejor momento de la temporada. Tenemos tantas ganas de jugar este partido que en ocasiones tengo que pararles. Estamos en el mejor momento para afrontar este partido. Hemos trabajado los penaltis. Todo lo que podamos controlar, tenemos que trabajarlo".

"Siempre se puede mejorar, independientemente del resultado. En ello estamos. En la medida de que tengamos más partidos y más oportunidades, seguiremos mejorando. Nos exigimos porque mis jugadores cada día me demuestran que se puede hacer mejor".

Los laterales. "Vamos a valorar muchas cosas para ver quién juega, pero la decisión que tomemos, será totalmente razonada. Valoraremos diferentes escenarios y situaciones para intentar acertar con la decisión. Estoy muy contento con la actuación de Jesús y Jordi, pero es que tenemos también otros dos laterales que están en un momento excepcional".

Croacia, selección de prórrogas. "Nos gustaría cerrar el partido en los 90 minutos iniciales, pero es verdad que se puede ir a la prórroga. Ellos han jugado muchas y se manejan muy bien en esa situación. Hay que llegar muy entero psicológicamente, evidentemente el físico también marca mucho... vamos a ver cómo se desarrolla el partido".

Dani Olmo. "A día de hoy, todos los jugadores que están aquí están en disposición de jugar mañana. Para Dani, evidentemente, es un partido especial porque en Croacia se hizo un nombre como futbolista".

¿Minutos para todos? "Los jugadores, jueguen o no, ya se tienen que sentir muy importantes sólo por el hecho de estar aquí concentrados. Tenemos un grupo excepcional. Ante todo somos un equipo, somos compañeros. Si alguien se va sin haber participado, es exactamente igual de campeón que el que ha jugado todo. Porque el que no ha jugado es el que le ha exigido".

Ansu Fati. "Alegría de reencontrarme con él después de unos años. Le he visto bien, recuperando sensaciones y entrenando con nosotros de una manera fantástica. Le veo perfectamente, totalmente integrado. Le veo feliz y con ganas de demostrar que está recuperando las sensaciones del pasado".

Plan anti Modric. "Modric nos pone en alerta, pero no sólo es él; tienen futbolistas de un nivel altísimo. Por eso están dónde están. Tenemos que estar pendientes de todos".

La posición de Gavi. "A mí Gavi me gusta en casi todas las posiciones. Dependiendo del planteamiento que se haga, nos puede ofrecer un gran rendimiento en diferentes sitios. Se que va a ser todavía mejor su aportación independientemente de la posición que ocupe".

Dupla Le Normand y Laporte. "Son dos grandísimos jugadores. Nos ofrecen lo que esperamos de ellos, estoy especialmente contento con el debut de Le Normand, pero estoy tranquilo porque Nacho también está a un gran nivel".

Quinta final de De la Fuente. "Evidentemente, lo que da reconocimiento son los títulos. Pero lo importante es todo el proceso previo y del camino que se recorre. Estoy muy tranquilo y muy contento con el trabajo que estamos haciendo. De una final, siempre salgo satisfecho. Claramente, si la gano es mejor. Pero llegar a una final es un privilegio. Quiero que estos jugadores ganen y España vuelva al espacio que le corresponde".

Joselu. "Con él, con Morata y con Rodrigo estoy muy tranquilo. Ponga a quien ponga, voy a acertar seguro. Elegiremos al que creemos que es más correcto. Joselu es bueno en el minuto inicial, en el 45 y en el 80. Pero hay más".

Partido de goles. "Seguro que al aficionado le gusta un 8-7; los entrenadores preferimos tenerlo más controlado. Vamos a intentar ser inteligentes para ganar. El resultado, siempre que sea favorable, no me importa".

Futbolistas con futuro incierto. "Veo a mis jugadores centradísimos. Les veo muy pendientes de la consecución de este título. Están priorizando el beneficio del equipo al particular. Lo noto".

Mbappé. "No me preocupa nada. Me preocupa el partido de mañana. Lo que haga Mbappé o cualquier otro jugador... que sea muy feliz".

La experiencia de Jesús y Jordi. "Seguro que habrán hablado con sus compañeros de lo que es ganar un título con España, al igual que el resto habrá comentado otras experiencias con sus clubes".

Rodri y Mikel Merino. "No te puedo decir si van a ser titulares mañana, pero conmigo lo han sido siempre porque no fallan nunca. Siempre han estado a la altura. Son dos valores seguros. Aun así, confío en todos mis jugadores. Estoy muy tranquilo".