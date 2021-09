El conjunto de Nervión, ya con todos sus internacionales, inicia su periplo europeo ante el conjunto austriaco en el Sánchez-Pizjuan.

El Sevilla vuelve a soñar con la Champions League. El conjunto de Nervión jugará en la máxima competición continental por segunda temporada consecutiva y a priori está en un grupo asequible para poder llegar al menos a octavos de final. No obstante, Julen Lopetegui saben que ese teórico favoritismo deben demostrarlo en el campo empezando por el debut de este martes ante el Salzburgo en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

Lopetegui: "Koundé tiene una ilusión grandísima por ayudar al Sevilla"

El rival: "Es muy buen equipo, lleno de buenos futbolistas. Tiene juventud, físico y velocidad y con un método de trabajo que lleva usando durante años. Está a un nivel de preparación mayor porque han empezado muy pronto. Este verano ha sido superior en amistosos a Barcelona y Atlético de Madrid. Nos van a obligar a hacer un partido de gran nivel. El grupo está muy igualado y cualquiera puede ser primero o cuarto".

Koundé: "Ha regresado después de un verano que no ha sido sencilo pero tiene una ilusión grandísima por ayudar al Sevilla y seguir creciendo como futbolista. La Champions es la competición más importante del mundo y cuesta mucho estar aquí. No hay mejor terapia que competir y él está encantado de ayudarnos a ser mejor equipo y él está centrado en ayudar al equipo".

"No es lo más deseable estar 17 días sin competir. Hasta el sábado no hemos podido juntar a todo el grupo. Vamos a luchar por y para el Sevilla y tenemos que adaptarnos a esta realidad. Nos adaptamos al contexto. Los sudamericanos vinieron cansados pero ya ha pasado tiempo

La vuelta de Ocampos: "Estaba haciendo una gran pretemporada, veremos mañana si es de la partida porque ha tenido una lesión que le ha cortado un poco el ritmo".

La mejoría de Óscar: "Se ha ganado estar en los onces titulares pero tiene que seguir compitiendo. Óscar ha jugado porque se lo ha merecido y estamos contento con su aportación. Por dentro no ha jugado con nosotros, siempre por fuera. Esto es competir y jugar bien aunque la posición no sea la más favorable".

Objetivo en la Champions: "No creo en los objetivos a largo plazo y por eso me centro sólo en el siguiente partido. Mañana necesitamos toda nuestra energía en el siguiente partido y el aliento del 60% de aficionados que estarán en el Sánchez-Pizjuán"

El mercado de fichajes: "Las plantillas buenas o malas se valoran a final de temporada. El mercado ha sido complejo como a todos los equipos, ya lo ha valorado Monchi".

La salida de De Jong: "Estaba en nuestra idea que siguiera y le deseamos toda la suerte del mundo y que tenga un buen recorrido allí excepto en los partidos contra nosotros".

El descuento de 10 minutos en el Espanyol - Atleti: "No pude ver el partido entero y no sé por qué dieron 10 minutos. No sé qué conceptos se tienen en cuenta pero sí sé que en la reunión con los árbitros se iba a estar atentos a poder dar descuentos más largos. Habrá veces que nos perjudique y otras que nos ayude".

La vuelta de la afición: "Es una noticia buena que será excelente cuando se pueda llenar el estadio desde la bandera. Va a ser un partido complejo y difícil y vamos a necesitar el apoyo de la afición".

Diego Carlos: "Koundé es un excelente jugador y está con la cabeza en Sevilla"

La continuidad de Koundé: "Koundé es un excelente jugador, está con la cabeza en Sevilla pero nosotros no dependemos de un jugador, dependemos de toda la plantilla. Vamos a competir todos juntos como una familia".

Objetivo en la Champions: "Vamos partido a partido. Es una competición bonita y que exige mucho de todos los clubes. Mañana arrancamos y esperamos poder salir felices del campo".

El Salzburgo: "Tienen buenos futbolistas, nosotros tenemos que competir contra cualquier equipo con mucha humildad. Mañana pueden estar seguro de que hemos estudiado muy bien a este equipo para poder hacer nuestro fútbol".

¿Favoritos en el grupo?: "Todos los equipos son favoritos. En la Champions todos los equipos tienen mucha calidad y vamos a jugar contra dos equipos que han sido campeones de su Liga y tenemos que estar preparadísimos".