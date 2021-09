El entrenador blaugrana y el capitán comparecen ante los medios de comunicación para valorar el debut en la fase de grupos ante el conjunto alemán.

Vuelve la UEFA Champions League. El Barcelona debuta en la edición 2021-2022 por todo lo alto recibiendo en su primer partido de la fase de grupos a uno de los mejores clubes de Europa como es el Bayern de Múnich . Como es tradicional, Ronald Koeman y un jugador, en este caso el capitán Sergio Busquets, han valorado cómo afrontan el encuentro ante los medios de comunicación.

Koeman: "No tengo ningún problema con Laporta, hablamos de muchas cosas"

El Bayern: "Es un gran equipo y tiene mucha calidad. Es un partido complicado, pero tengo mucha esperanza y tenemos mucho interés en competir en Champions. Intentaremos sacar un buen resultado para iniciar la temporada en Champions".

El momento del equipo: "Hemos tenido muchos cambios y necesitamos tiempo, pero el fútbol no da tiempo. Podemos sacar buenas conclusiones de como estamos ante un rival potente".

¿Pueden ganar la Champions?: "No se puede contestar aún si podemos o no ganar la Liga de Campeones. El Chelsea ganó el año pasado y no estuvo entre los favoritos al inicio. Es una pregunta que no se puede contestar".

Las condiciones de su renovación: "No es verdad que haya condiciones y no quiero decir nada de mi contrato. Y si toca hablar de eso, hablaremos. Pero de tener argumentos o cosas que tenga que cumplir, no es así. Ser entrenador del Barça es ganar partidos. Lo demás no es importante. Mi futuro no es importante; el del equipo, sí. Y mañana tenemos una oportunidad de competir ante un equipo muy bueno".

Su frase de que gracias a él hay futuro: "Lo único que yo he dicho es que soy un entrenador que da oportunidades a los jóvenes, lo he dicho en otro sentido. Nunca se sabe si otro daría tantas oportunidades a los jóvenes como hemos dado nosotros. Soy entrenador y buscamos lo mejor para el club. Es complicado pero estamos intentando mejorar. Y algo que sí hacemos es dar oportunidad a los jóvenes, porque ellos sí son el futuro del club".

Su relación con Laporta: "Nuestra relación es buena. El club es siempre lo más importante, pero claro que hay cosas que hablamos. Ningún problema con el presidente, hablamos de muchas cosas. Es una relación perfecta para mí, ninguna queja. Claro que hemos tenido algunas cositas, hemos hablado y nos hemos puesto de acuerdo en algunos aspectos".

El plan ante el Bayern: "Lo más importante es proteger tu juego. Si pierdes balones en espacios importantes atrás, nos pueden hacer mucho daño. Bayern es muy rápido y físicamente están muy bien. Es importante buscar el espacio para salir con balón. Podemos hacer daño al Bayern, hay que buscar nuestro estilo para hacer daño al contrario".

El estado físico de Coutinho y De Jong: "Coutinho está mejor cada día. Ahora necesita competir y tener minutos. Ese es el último paso. Luuk lleva menos sin jugar. Físicamente está bien y también necesita partidos para estar bien. Si uno no juega de principio, es importante tener minutos para que todos estén en buenas condiciones".

Busquets: "No tenemos a Messi pero tenemos que intentarlo en la Champions"

La Champions : "Estamos muy ilusionados. Tenemos un grupo muy difícil, sería clave empezar ganando pero delante tendremos un rival de mucha entidad y calidad. Esperamos poder hacer nuestro partido".

Las diferencias de Koeman y Laporta: "Quizá es un tema que tienen que hablar Koeman y Laporta. Todos queremos el bien del club. Si tienen algún problema lo tendrán que hablar entre ellos, pero creo que no es así. Tenemos confianza en el entrenador y en el 'staff'. Venimos de una situación muy difícil pero esos son decisiones del presidente y todos los que estamos aquí siempre remamos en la misma dirección".

La irrupción de Memphis : "Ha empezado muy bien, ayudando al equipo con goles, asistencias y trabajo. Ha conectado muy bien con la afición y ha ilusionado. Conocía ya a compañeros y seguro que lo ha tenido más fácil. Es muy abierto, está pendiente de crear buen ambiente y conocer a los jugadores. Siempre son bienvenidos jugadores de este tipo".

¿Pueden ganar la Champions?: "En fútbol puede pasar de todo. El Chelsea no entraba en los favoritos al comienzo de la temporada pasada y ganó la Champions. Sabemos que no tenemos a Leo Messi pero tenemos que intentarlo. Es una nueva etapa y mañana no será un partido fácil. Somos conscientes de la dificultad pero queremos poco a poco ser un rival sólido y que nos dé para competir".

El artículo sigue a continuación

Su opinión sobre Koeman: "Koeman ha tenido un gran impacto. Hemos estado en situaciones difíciles en los últimos años en todos los niveles del club. Para eso trajeron a Koeman, para hacer cambios en una situación difícil. Sabe lo que quiere, tiene mucha experiencia. Quiere trabajar, y en ello está".

El Bayern y el recuerdo del 2-8: "Nagelsmann tendrá sus características propias. Es cierto que han mantenido el bloque. Es un equipo muy completo y seguro que van a querer ganar. Respecto a lo que pasó en el 2-8, son cosas que son difíciles de aceptar pero el fútbol es así. Ha pasado tiempo, estamos mentalizados de que tiene que ser diferente y va a ser diferente. Ojalá sea así".

La salida de Messi: "Como la mayoría, lo viví. En estado de 'shock' por todo lo que era Messi para el Barça y también personalmente para mí. Sensaciones difíciles de digerir pero no dependían de nosotros. Fue duro pero hay que cambiar el chip. Hay que acostumbrarse y jugar sin Messi".