El lateral azulgrana estuvo rodeado de sus compañeros de plantilla, de su familia y de la plana mayor de la Junta Directiva del club

Se despide Jordi Alba, un histórico del FC Barcelona. El fin de semana pasado, el lateral ha jugado ante el Mallorca su último partido en el Camp Nou. Y este jueves, el futbolista tuvo un acto de despedida al que acudieron sus compañeros de plantilla, su familia y la plana mayor de la Junta Directiva del club catalán.

En este artículo, puedes seguir todo lo que ocurrió con Jordi Alba, con las fotos, los vídeos y las declaraciones del ex internacional español.

Rueda de prensa de despedida de Jordi Alba del FC Barcelona en directo: vídeo, dónde ver por TV, streaming y en vivo online

Las principales declaraciones de Jordi Alba

"No es un adiós, es un hasta luego, sé que volveré si así me lo piden y estaré para ayudar en todo lo que puedan necesitar"

"Me gustaría agradecer a la afición: me regalasteis el momento más emocionante de mi carrera. Ni en mis mejores sueños podía imaginar una mejor despedida".

"Recuerdo con mucho cariño mi etapa en la cantera. Estoy orgulloso de poner la piedra en el fútbol base. He intentado darlo todo, aunque a veces soy un poco vinagre. Si me he equivoado, pido disculpas. Doy las gracias a todos los presidentes, entrenadores, utilleros, seguridad, cocineros... a todos con los que he trabajo. Quiero recordar a Tito Vilanova y a todos los que no están. Echaré de menos a todos mis compañeros. No echaré de menos las carreras"