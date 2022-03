Rueda de prensa de Carlo Ancelotti, previa al Clásico Real Madrid vs. FC Barcelona de LaLiga 2021-2022

Por Jorge C. Picón - El Real Madrid disputa mañana uno de los partidos más esperados de cada año: el Clásico contra el FC Barcelona en el Santiago Bernabéu. Antes del mismo, Carlo Ancelotti, entrenador blanco, comparece en rueda de prensa para analizar la actualidad de su equipo y de lo que espera del encuentro. El entrenador será cuestionado por cómo afrontará el partido y por la sensible ausencia de Benzema, que no estará por lesión.

Hay otros temas de actualidad por los que el italiano podría ser preguntado, como el guiño de Karim a Mbappé en instagram, la posible llegada de Haaland. También qué opina del cruce contra el Chelsea en Champions, equipo que eliminó al Madrid la temporada pasada.

Carlo Ancelotti

Clásico. "Felicidad en la grada, pero al final del partido. Es un partido que normalmente exige mucho. Es especial. Necesitamos sacar lo mejor. Hemos trabajado bien y tenemos confianza para mañana"

Benzema. "Karim y Mendy no pueden jugar y se quedan en Madrid la próxima semana"

Arriesgar con Benzema. "Nunca hemos arriesgado. Todavía no ha entrenado y siente un poco de molestia. No le permite entrenarse ni jugar"

Partido de mañana. "El partido que quiere la afición. Igual que contra el PSG. Queremos hacer lo mejor. Tiene que ser completo porque jugamos contra un equipo muy fuerte. No podemos pensar que con una cosa vamos a ganar. Tenemos que presionar bien, que atacar bien, que salir bien con el balón...".

FC Barcelona. "Si ganamos mañana tendremos tres puntos más y si empatamos tenemos un punto más.Si perdemos, no tenemos más puntos. Creo que el Barcelona va a luchar hasta el final, como todos los equipos".

Sustituto de Benzema. "Está decidido, pero no lo digo".

Xavi. "La identidad del Barcelona no cambia. Nunca ha cambiado. Tiene un estilo claro y Xavi lo encarna bien. Lo está haciendo muy bien. Están en buena dinámica. Es un equipo completo".

Bale. "Es una de las alternativas, pero tenemos a Mariano, a Jovic, a Isco, a Mariano... Hay muchas opciones pero he elegido a la que va mejor para este partido".

Ganar sin Benzema. "Si, podemos hacerlo. Karim es una parte muy importante de este equipo porque finaliza muy bien el trabajo del equipo. Sin él, hay que buscar otras soluciones al frente".

Preocupado por las lesiones de Karim. "No me preocupa. Tiene 34 años y es normal que le pueda pasar. Que tenga molestias. Pero cuando ha vuelto ha marcado la diferencia. El volverá y volverá a marcar la diferencia. No me preocupa que no juegue mañana".

Estilo del Madrid. "El estilo tiene que ser uno que encarne las características de los jugadores. Todos los equipos dependen de los jugadores. Si tiene que sepan controlar la posesión, tienes que controlar la posesión. Si tienes buenos defensas con los pies, tienes que salir tocando desde atrás. Yo no descarto nada. He intentado siempre meter un estilo en el que los jugadores estén cómodos. No voy a forzar a un estilo en el que el jugador esté incómodo. No me gusta tener solo una identidad. Aquí lo puedo hacer porque tengo una plantilla de mucha calidad".

Relación con el vestuario. "Estoy feliz. Creo que tengo el respeto de todo el mundo. Es verdad que los jugadores que no juegan sufren más. Pero personalmente no tengo problema con ellos. Los jugadores aquí son muy profesionales".

Nacho. "Es un jugador que tiene equilibrio en su carácter. Sabe muy bien cuál es su posición en esta plantilla. No pasa nada si juega o no juega. Mantiene una profesionalidad muy alta. Siempre esta top".

El artículo sigue a continuación

Hazard y Bale. "Estoy contento con ellos. Es normal que jugadores de este nivel quieren más protagonismo. No les he dado protagonismo porque he elegido otros jugadores, pero en lo profesional estoy contento. Están siempre ahí. Con más protagonismo serían más importantes en esta plantilla".

Bernabéu. "El último partido en el Bernabéu fue una noche inolvidable. Todos la tenemos en el corazón, la afición también. Quiere repetirla. Yo creo que se puede y haremos lo posible".

Carga extra de Benzema. "Hay que evaluar el futuro de Benzema, pero esta temporada ha jugado lo justo. Su ausencia no ha afectado al equipo. Si no se lesionaba, podía darle descanso. Ha tenido lesiones en el momento justo de la temporada. Está última es lo mismo: ahora se queda aquí, entrena con nosotros y volverá más fresco"