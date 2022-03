Rueda de prensa de Ancelotti y Modric previa al Real Madrid-PSG de Champions 2021-2022

Por Jorge C. Picón - El Real Madrid ultima detalles antes del decisivo duelo contra el PSG del miércoles (21:00). El equipo, con algunos jugadores entre algodones, pero con la moral alta tras los últimos resultados, afronta el encuentro con confianza. Antes del mismo, Luka Modric, de gran temporada, y Carlo Ancelotti responderán a las preguntas de la prensa desde la Ciudad Deportiva de Valdebebas. Muchas dudas respecto al once que puede jugar mañana y sobre el plan que prepara el técnico italiano de cara al choque. Sobre todo, saber si Kroos estará listo para jugar después de que la semana pasada sufriera una pequeña lesión en el isquio izquierdo.

Luka Modric

Bernabéu. "Seguro que va a tener un rol muy importante. Para nosotros, jugar en casa significa mucho. Es un gran partido. Hemos jugado muchos de estos y la ayuda del público va a ser muy importante. Vamos a necesitar que estén como el otro día, contra la Real. Que nos empujen en momentos complicados. El Bernabéu puede jugar un rol importante".

Centro del campo. "Seguro que la ausencia de Casemiro va a ser difícil porque sabemos lo que significa para nuestro juego, pero tenemos otros jugadores que lo pueden hacer bien como Valverde, Camavinga, espero que Kroos pueda llegar. Tengo que hacer lo de siempre, más para cubrir el especio de Case. Tenemos que hacer todo más, sobre todo en fase defensiva. Estoy seguro que, sea quien sea, lo va a hacer bien mañana".

Bloque bajo o alto. "Depende del partido. Cada partido es diferente y depende de lo que el míster quiere de nosotros e intentar hacerlo. Mañana, lo más importante es salir con personalidad, con buna energía, con agresividad... Si hacemos esto, tenemos mucha posibilidad de pasar".

Mbappé. "Para ser honestos, ni hemos hablado de su lesión. Estamos enfocados en nosotros y lo que vamos a hacer. Espero que esté bien. Y si va a estar, va a ser al 100%".

Mbappé en tu equipo. "Todos queremos jugar con grandes jugadores, y Mbappé es uno de ellos. Claro que me gustaría jugar con él en mi equipo, pero vamos a ver qué pasa. Para nosotros es muy difícil hablar de jugadores que no están aquí. Otros equipos se enfadan. Pero no existe jugador que no le gustaría jugar con él en el mismo equipo"

Cuatro en el centro del campo. "No te puedo responder. Es una pregunta para el míster. Nosotros tenemos que salir al campo con energí, agresividad y personalidad. Él sabe cómo vamos a jugar y nosotros tenemos que darlo todo para hacer un gran partido y pasar de fase".