El técnico italiano y el jugador francés fueron los encargados de comparecer ante los medios desde Milán.

Carlo Ancelotti y Karim Benzema atendieron a los medios de comunicación acreditados antes del gran partido entre Inter y Real Madrid de mañana (21:00 horas, Movistar Liga de Campeones), en el que será el debut de Champions League de ambos conjuntos.

Benzema: “Todos queremos ganar el Balón de Oro”

Buena racha: “No hay secreto, sino trabajo día a día. Cada año me siento mejor porque me cuido mucho a nivel físico y mental. Me siento muy bien en el campo. Trabajo mucho en los entrenamientos y se nota luego en los partidos”.

Benzemadependencia: “No. Es un equipo muy fuerte. Lo que tengo que hacer es ayudar a mi equipo siempre, con asistencias, con goles... Tenemos que ganar algo y ya está, pero es algo de todo el equipo”.

Balón de Oro: “No me quita el sueño. Es el sueño de todos los jugadores, creo, pero lo más importante es lo que hago con mi equipo. Si puedo ayudar a ganar títulos, lo hago. He demostrado cada día que merezco jugar a este nivel”.

Mbappé, en el PSG: “Ya he hablado mucho de Kylian. Nos centramos en el partido de mañana”.

De la BBC a jugar con Hazard y Vinicius: “Es otro tema, otra época, otros jugadores. Con Cristiano y Bale ya se acabó, fue un trío que va a quedar para siempre en el fútbol. Hazard y Vinicius son dos grandes jugadores, siempre estamos juntos, intentamos jugar bien, marcar… ayudar a ganar partidos”.

Ayuda a Vinicius: “Vini es un jugador joven, con más experiencia ahora en este club. En este inicio ha marcado goles y nos ayuda con otras cosas, con mucha velocidad. Siempre he estado con él, siempre hablo con él por si le puedo ayudar más para que triunfe más en el Madrid. Creo en él, es un jugador top”.

Vendaje: “Lo primero es la operación y después, cuando la haces, son meses fuera. Quería ayudar a mis compañeros y me hice daño, y ahora no tengo tiempo para parar y operarme”.

Menos presión por ser menos favoritos: “En la Champions todos los equipos son fuertes. No es que estemos detrás de otros. En el fútbol de ahora cada equipo tiene sus cosas, cada equipo puede ganar. No hay favoritos en el campo, aunque sí fuera. Tenemos un buen equipo y vamos a intentar ganar la Champions. Para nosotros la Champions es muy importante”.

Compromiso defensivo: “No es problema de delanteros, sino de todo el equipo. Entramos en el campo para marcar goles y para no encajar. Esto lo vemos cada día en los entrenamientos, para no encajar más goles”.

Relación con Vinicius: “Vini está bien en el campo, mete goles y aporta mucho. Mañana tenemos un partido muy importante”.

Grupo muy similar al del año pasado: “La Champions es especial, todos los equipos quieren ganar. Tenemos que entrar fuertes”.

Ancelotti: “Vinicius es ahora más frío ante la portería”

La Champions: “Es algo muy especial, la gané dos veces como jugador. Por eso tengo buen recuerdo, también como entrenador, especialmente por la Décima, la última ganada como entrenador”.

Del Inter de Conte al actual: “Cuando llega un nuevo entrenador a un nuevo club cambian las cosas”.

Mejoría de jugadores con él: “Intento tratar a Vinicius como a todos los otros, empujarle en el entrenamiento, decirle que está centrado en el trabajo… Luego está la calidad del jugador, con minutos siempre hay más confianza. Está muy bien, tiene mucha confianza; después de pasar un tiempo que no era tan bueno, te da mucha motivación”.

Favoritismo: “Es difícil decir si lo es uno u otro antes de empezar una competición. La idea desde el principio es competir, lo haremos con otros equipos muy fuertes”.

Marcelo: “Ha entrenado muy bien ayer, estaba en la convocatoria, tenía posibilidad de jugar, podía jugar…, y después del entrenamiento ha tenido una pequeña molestia, muy poca cosa, pero le ha impedido viajar. Bale tuvo un problema en el entrenamiento en el Bernabéu y se quedará fuera algunos días”.

Dos retos históricos: “Es una gran motivación. La ilusión más grande que tengo es volver al Real Madrid, es lo que me da más felicidad cada día que voy a Valdebebas a entrenar”.

Alaba y Modric: “Alaba ha entrenado solo y ahora está con nosotros, se siente bien y podría jugar. Modric descansará... hasta el pitido inicial".

Mejoría de Vinicius: “Todo el mundo ve que ahora es más frío cuando encara la portería, pero sigue siendo como en el año pasado también: muy rápido, muy fuerte en el uno contra uno… Ojalá siga finalizando bien”.

Evitar goles en contra: “Es posible defender mejor, el equipo a veces se desequilibra cuando perdemos la posesión, también con el balón… Un posicionamiento bueno con el balón te permite un buen equilibrio cuando lo pierdes”.

Ansiedad en la Champions hasta la Décima: “Hay un ambiente un poco más distinto desde entonces, pero para el Real Madrid la Champions es siempre la Champions, especial. Este club ha ganado 13 veces la Champions”.

Marcelo, un minuto contra el Celta: “No le molestó, se entrenó muy bien, estaba muy tranquilo. La idea el domingo era tenerle listo para este partido, puesto que en este partido es muy importante la experiencia”.