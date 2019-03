Rueda apunta a la Copa América: "Pueden estar los que no han estado, depende de su actualidad"

En su regreso a Chile, tras la gira por Estados Unidos, el técnico de la Selección entregó las claves en torno a la lista que eligirá para el torneo.

Esta jornada regresó a el técnico de la Selección, Reinaldo Rueda, luego de la gira por Norteamérica, donde La Roja cayó frente a México, en San Diego, y empató con Estados Unidos, en Houston.

A su arribo al país, el DT colombiano atendió a los medios en Pudahuel y realizó un balance sobre los últimos compromisos amistosos de fecha FIFA y admitió no estar conforme con el desempeño.

"Creo que la respuesta de los jugadores ha sido buena. Los resultados que logramos no han sido los que queríamos, los que se merece el equipo por lo hecho en la cancha. Somos conscientes de que no hemos logrado el mejor rendimiento. Es importante la respuesta del grupo, cómo se han encarado los partidos, que han sido difíciles e intensos, más no nos han acompañado los resultados", reconoció.

Y en la misma línea, agregó: "Debemos de entender que hay que mejorar la eficacia, que todo ese trabajo que realizan los jugadores, tanto en entrenamientos como en el campo, se vea reflejado en los resultados".

También apuntó a la y entregó las claves en torno a los elegidos para el certamen de en junio. "Se ha hecho un trabajo, hay una nómina estable, básica, que va a pasar por mucho estos dos meses, estas ocho o diez semanas que van a ser sensibles, de aquí a que se afine la lista y tanto el comportamiento como la actualidad de cada uno de los jugadores en sus clubes. Vamos a intentar que la liga chilena nos adelante y poder tener los jugadores antes del 2 de junio y esperar que vayan llegando los de Europa, los de ", dijo.

Además, se abrió a la posibilidad de que los jugadores que no han sido parte del proceso puedan incorporarse. "Pueden estar los que no han estado, siempre depende de la actualidad de ellos, porque es un camino largo, donde la Copa América es una meta intermedia para llegar al Mundial de . Este camino es largo, necesitamos todos los que estén dispuestos", añadió al respecto.

Finalmente, sobre el hecho de que Jean Meneses no sumara ningún minuto, el caleño explicó: "Es bueno acercarlo y conocerlo, es interesante lo que viene haciendo en México. Quizás, el trámite del juego no dio el tiempo para que hubiera ingresado, por las características del partido", cerró.