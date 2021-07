El presidente de la RFEF ha hablado en la "SER" tras las semifinales y repasó todo lo que dio de sí el duelo y sobre Luis Enrique.

El presidente de la RFEF, Luis Rubiales, ha pasado por los micrófonos de la "SER" tras el duelo de semifinales ante Italia, donde España ha perdido por penaltis ante Italia. El dirigente ha repasado todo lo que ha dado de sí el encuentro y ha hablado del futuro de Luis Enrique.

La continuidad de Luis Enrique como seleccionador

"¿Que Luis Enrique siga después del Mundial? Nos quedamos con la sensación de que ha marcado un estilo de juego que durará años"

Elogios hacia el técnico tras la Eurocopa

"Luis Enrique y yo tenemos mucha confianza. Yo estoy contentísimo de tener a Luis y todo su equipo y ellos también están contentos".

Autocrítico y da la enhorabuena a Italia

"Hay detalles a mejorar, pero hemos sido superiores y han sufrido. El fútbol tiene esto, no hace falta ser el mejor para ganar. Hay que darles la enhorabuena".

Ha hablado con Luis Enrique y Morata

"He hablado con Luis Enrique. ¿Morata? Le he dado un abrazo y las gracias. Me ha dicho 'no ha podido ser, presi'".

Análitico sobre lo que ha sucedido

"Ahora a analizar todo lo bueno que hemos hecho. Dentro de poco tenemos la Nations League. Y después un Mundial en el que el equipo nos dará grandes alegrías".

Se siente "feliz" de ver a la Selección

"Hemos hecho un grandísimo torneo. Hoy detalles nos han apartado de la victoria. Yo estoy feliz por ver a esta Selección"