Rubén Da Silva: “fallamos goles y eso nos pasó factura “

El técnico de Sonsonate opinó sobre el partido que perdió ante Alianza.

Sonsonate aún no dirigiere haber perdido contra el Alianza el fin de semana pasado. El técnico uruguayo Rubén Da Silva, de los cocoteros, lamentó haber fallado oportunidades de gol y que no le sancioanaran un penal a Daley Mena.

En declaraciones al periódico “El Gráfico”, Da Silva dijo: “Decir que el Alianza hizo un gran partido, sabemos lo que hace por las bandas, nos ganó bien, fallamos goles y eso nos pasó factura a lo largo del juego”.

A su criterio, el árbitro centrar Jaime Herrera no sancionó un penalti a su favor: “Un penalti claro contra Daley Mena, tenemos que decir las cosas como son, después se va Alvarenga y él a 15 metros, no pita la ventaja, son cosas que van sumando”.

Sobre los objetivos de los cocoteros en el cierre de la fase regular, el técnico charrúa agregó: “El objetivo desde un inicio era meternos entre los seis y todavía no lo estamos, primero debemos de asegurar eso y luego evaluar si el equipo lo hizo bien o mal”.