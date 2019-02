Rougier, ilusionado con su naturalización para ser arquero de Honduras

"sería muy lindo, es una Selección con mucho prestigio en Centroamérica”, declaró el guardameta argentino de Motagua.

El argentino Jonathan Rougier, arquero de Motagua, se mostró ilusionado y tranquilo ante la posibilidad de su naturalización para formar parte de las próximas convocatorias en la Selección de Honduras.

La Bicolor todavía espera por la confirmación del uruguayo Fabián Coito como entrenador, pero el nombre del guardameta albiceleste comenzó a tomar fuerza en los últimos días. “Estoy tranquilo y no me hago problema, me han consultado ese tema más de una vez y he dicho que me gustaría, pero no solo por lo deportivo, desde que he llegado aquí me he sentido muy bien y me siento parte de este país", declaró Rougier.

En la previa del duelo de Motagua frente a UPNFM, Rougier reconoció que todavía no comenzó con los tramites para su naturalización: “A mí me han preguntado si me gustaría, pero nada oficial y que ya vamos a hacer tal cosa, solo algo informal". Además, consideró que lo pone contento que mucha gente esté de acuerdo con su convocatoria "porque sirve como reconocimiento del trabajo que se ha hecho, es lindo el recocimiento de la gente y me lo han hecho sentir en la calle”,

“En cuestión de ilusionarme,me gustaría porque como lo dije que aparte de lo deportivo está lo social que me ha tocado vivir y además sería muy lindo, es una Selección con mucho prestigio en Centroamérica”, consideró Rougier.

El arquero, de 31 años, llegó al fútbol de Honduras en enero de 2017 para incorporarse a Motagua y desde entonces ganó el Clausura 2017, la Supercopa 2017 y el Apertura 2018.