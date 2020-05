Rosell: "Perdono a todos, menos a los que han hecho llorar a mi madre"

El ex presidente del FC Barcelona reiteró que no se presentará de nuevo en las elecciones y presentó su nuevo libro, basado en sus experiencias en pri

Le robaron dos años de su vida y ahora Sandro Rosell ha presentado, de forma telemática, su libro. El título, "Un fuerte abrazo, 645 días y noches", donde el ex presidente del FC ha dado testimonio de sus experiencias en prisión. Rosell ha avanzado que los derechos de autor se donarán a la fundación del padre Paulino, cura de la cárcel de Soto del Real, y además se destinarán a contratar abogados para la defensa de presos preventivos sin recursos. Rosell explicó: "Cuando estás en libertad, lo consideras normal, al menos antes de la pandemia, pero en la cárcel es algo muy exclusivo.. Hay que abrazar todo lo que podamos el día que se pueda", dijo.

Preguntado sobre si tiene previsto presentarse de nuevo a la presidencia del FC Barcelona, Sandro comentó: "No pasará. Las segundas partes no se han de repetir. Yo fue presidente del Barça en el momento que me votó la gente, lo recuerdo con mucho cariño, como una experiencia vital, que la llevaré conmigo la resta de mis días, pero no está en mis planes presentarme. Le prometí a mi madre que mientras que esté viva no lo haría, y espero que viva muchos años. Aunque nunca digas nunca, creo que será nunca. Casi absolutamente puedo decir que no", comentó.

Acerca de la posiblidad de regresar para tener un lugar en la junta directiva, aún no siendo presidente, Rosell se reafirmó: "Tampoco entraría. Cualquier persona que ha sido presidente del Barça no tendría ningún sentido que entrase de directivo de forma posterior. Ya ha tenido el máximo honor y no tendría sentido", dijo.

Sobre la figura de Josep María Bartomeu, Rosell explicó que "los mandatos se han de valorar en su totalidad. Es amigo mío y tengo mucha empatía. En su global es un mandato muy bueno. Se han de mirar los datos y no engañan. Si miras los títulos son altos, 2,5 por temporada. Si te fijas en lo económico, que todos los años han tenido beneficios", ha asegurado Sandro.

Respecto a la justicia, Rosell fue muy directo: "En hay la presunción de inocencia aunque no se cumpla nunca. La respuesta de la gente en la calle era mejor que cuando era presidente. Recuerdo dos detalles. Paseando por la Diagonal me paró una señor y me dijo si me podía abrazar y dar un beso y son esos abrazos que están incluidos en el título del libro. Se te pone la piel de gallina... Es normal dudar porque es difícil pensar que un Estado haya creado pruebas falsas, que la Audiencia Nacional se haya preocupado de algo que habría pasado en ", explicó.

Lo que tiene claro Rosell es que, al final de todo lo vivido, siempre se acuerda de su madre: "A los que han hecho llorar a mi madre, no los perdonaré, al resto, a todos". Por último, sobre la situación de algunos políticos independentistas presos, Rosell comentó: "El Barça ha ayudado mucho a explicar al mundo la situación injusta de los políticos presos", dijo.