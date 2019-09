Rosario Central - Newell's, por la Superliga: día, hora, árbitro, formaciones y cómo verlo por TV en vivo

El clásico rosarino se disputa en una temporada especial y complicada, en la que ambos pelean por evitar el descenso.

El clásico rosarino es sin dudas uno de los partidos más atractivos que tiene el fútbol argentino y, en esta temporada, tiene un condimento que lo hace aún más especial: ambos equipos se encuentran realmente comprometidos con la lucha por la permanencia y cada punto vale oro para engrosar sus promedios.

De los dos, quien llega más complicado es por un pequeño detalle: ocupa uno de los puestos de pérdida de categoría ya que, pese a tener los mismos 67 puntos que , a la Lepra tiene un partido pendiente ante Independiente de la segunda fecha. Y respecto al presente, ambos lograron ya nueve unidades en la actual Superliga.

LA PROBABLE FORMACIÓN DE ROSARIO CENTRAL

El equipo de Diego Cocca suma un problema más a lo que respecta a la lucha por no descender: por deudas, el plantel amenazó con no concentrar en la fecha anterior y, por la misma razón, el propio DT pensó en dejar el cargo. La principal incógnita en el equipo es si Lucas Gamba estará disponible, ya que arrastra una lesión muscular.

Si el ex no llega, el once planeado sería con Ledesma; Molina, Barbieri, Caruzzo, Brítez; Rinaudo, Gil, Zabala; Rius, Ribas y Riaño.

LA PROBABLE FORMACIÓN DE NEWELL'S

El artículo sigue a continuación

La victoria por 4-1 de la fecha anterior dejó satisfechos a todos en el Parque Independencia, pero un dolor de cabeza para Kudelka: perdió a Mauro Formica por una lesión en la rodilla y con él no solo a un futbolista talentoso, sino también a uno de los referentes. En su lugar estará Denis Rodríguez, rueda de auxilio permanente en el equipo. Otro que no estará es Rodrigo Salinas, quien arrastra problemas físicos.

El probable equipo sería con Aguerre; Gabrielli, Lema, Gentiletti, Bíttolo; J.Fernández, Cacciabue, Maxi Rodríguez, Denis Rodríguez; Leal y Abertengo.