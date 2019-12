Roque Santa Cruz quiere terminar el año con otra victoria

Lejos de relajarse, el goleador del fútbol paraguayo solo piensa en seguir ganando.

El tetracampeonato está en el bolsillo, pero Roque Santa Cruz se muestra insaciable. El goleador del Decano y del torneo Clausura apunta a despedirse del 2019 con una victoria contra Sol de América y cerrar la temporada con una nueva celebración.

“Tenemos que terminar el año como tiene que ser, ganando”, expresó el ídolo olimpista a la AM1080.

Roque reconoció que se sintió sorprendido por la racha goleadora que viene teniendo, en el tramo final de la temporada (10 goles en 4 partidos). "Siempre me preparo para hacer goles, pero que caiga así en todos los partidos no me esperaba. No pudo haber mejor momento para comenzar a marcar los goles. El poder marcar para el Olimpia tiene un significado muy especial", expresó.

El atacante destacó además que le da mucha satisfacción que los jóvenes puedan disfrutar de sus goles. “Para mí que muchos chicos, que habían escuchado de mi me puedan ver jugar, es una satisfacción”, indicó.

Con respecto a su futuro, no soltó mucho. “Hay una conversación diaria para saber cómo vamos a continuar, agradezco la paciencia al club", señaló.

Eso sí, aseguró que el Decano irá por la Copa en el 2020. “El Olimpia saldrá a competir en la Libertadores como siempre y seguramente cada vez con mejor plantilla", afirmó.

El artículo sigue a continuación

El ex-delantero de y también salió al paso de la información que surgió el lunes, sobre un control antidoping para él.

“Si me quieren hacer ahora un análisis no tengo problemas, me hago ahora mismo, lo tomo bien eso. Cuando me dijeron no pensé en nada, creo que es una situación que se puede dar, no lo tomé con ningún tipo de enojo, si me quisieran hacer un análisis no tendría problema", resaltó.

Roque Santa Cruz, de 38 años, es la máxima figura del torneo paraguayo y se espera que confirme su continuidad en Olimpia por una temporada más.