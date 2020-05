Ronaldo reveló que pensó en volver al fútbol en 2018

El exdelantero le contó a Juan Sebastián Verón que analizó la chance de sumarse a Valladolid cuando compró el club, pero desistió rápidamente.

Más allá del éxito de Cristiano Ronaldo en los últimos 15 años, en el fútbol no hay dudas de que el Ronaldo original es O Fenómeno. Dos veces campeón del mundo, aunque con papel determinante en 2002, en cuya final convirtió ambos goles, marcó una época en el fútbol pero las lesiones impidieron que su carrera sea aún más gloriosa.

Este jueves, O Gordo tuvo una charla con Juan Sebastián Verón en la cuenta de Instagram de y reveló un secreto: que analizó volver a jugar hace menos de dos años. "Cuando compré el lo pensé, si hago un sacrificio, si me entreno tres cuatro meses, puedo volver a jugar unos partidos", le dijo a la Bruja, aunque rápidamente se echó atrás: "no pasé de la idea, hoy los chicos van muy rápido".

Nostálgico, el brasileño admitió que "me hubiera gustado jugar muchos años más, tuve muchas lesiones y peleas con mi cuerpo", aunque no guarda rencor y sostiene que "estoy muy orgulloso de todo lo que hice. Me hubiera gustado tener menos lesiones. Las que tuve me cambiaron la vida, me hicieron más hombre, más disciplinado. He perdido desde el lado deportivo cuatro o cinco años, pero mi carrera fue espectacular. Viví una generación de auténticos cracks, campeones y de muchísimo nivel. Haber triunfado en ella me da orgullo".

En su carrera, Ronaldo la rompió a los 17 años en Cruzeiro y fue transferido a , donde fue goleador, al igual que en , Inter y , aunque siempre lidiando con problemas en sus rodillas. Se retiró de la actividad en 2011 con la camiseta de Corinthians y en agosto de 2018 se transformó en accionista mayoritario de Real Valladolid, al adquirir el 51% de las acciones, mientras que en 2019 compró otro 22%.